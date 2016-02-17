Windows 10 - sayfa 11
içlerinde en gürültülü olanıdır. ama burada çip farklıdır - MT sessizlik başlatılıncaya kadar. MT'yi başlatıyorsunuz - sessiz bir üfürüm ve gıcırdama başlıyor)) disk çalışma göstergesi yanıp sönmüyor bile
Sanal bellek kullanımında bu vidayı çıkarın ve MT'yi başka bir vidaya takın. (Ayrıca kafaya park etme aralığını azaltmak için yerel bir yardımcı program da vardır... Park etmeyi tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.) Yardımcı olması gerekir.
2. MT örneğinde, park etmek için zaman yok gibi görünüyor)) Ama tavsiye için teşekkürler - kesinlikle deneyeceğim!
1. Linux neredeyse hiç takas kullanmaz. Mevcut RAM'in yeterli - gözler için. Doğru, istikrarlı bir şekilde yüzde 5 puan alıyor, ancak bunun MT olduğundan ve sürekli bir şeyleri değiştirdiğinden şüpheliyim ...
2. MT örneğinde, park etmek için zaman yok gibi görünüyor)) Ama tavsiye için teşekkürler - kesinlikle deneyeceğim!
Ve... Windows hakkında bir konuşma olduğunu düşündüm. Büyük olasılıkla Western Digital 1 veya 2 TB'a sahipsiniz, böyle bir özelliği var ....
Böyle. Windows 10 pro yüklü.
MetaTrader 4 + MetaEditor ve MetaTrader 5 + MetaEditor hemen çalışır. Yeniden yüklemek zorunda değildi. Yeni bir işletim sistemi kurulduğundan, terminallerdeki tüm ticaret hesaplarının yeniden girilmesi gerekiyordu - prensipte bu mantıklı.Kodlar başarıyla derleniyor. Depo çalışıyor - dosyalar kolayca alınır ve depoya yerleştirilir. Terminallerden sanal barındırma kontrol edilir - durdur, başlat, senkronize et.
Onlar ne yaptı??
Neden henüz yüklemedim?
По какой-то причине загрузка обновления прервалась. Необходимо выполнить следующее:
1. "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" yolunu izleyin ve bu klasördeki her şeyi silin
2. Yönetici olarak bir komut istemi açın ve "wuauclt.exe / updatenow" tırnaklarını kaldırarak metni yapıştırın.
3. Denetim Masası - Güncelleme Merkezi'ne gidin. İndirme sonucunu görmelisiniz
Bu yüzyılda zaten iki 8 ve üç 7 aldım :-) tüm lisansları...
İşte Windows 10 Sorumluluk Reddi teması. 6. sayfadaki en iyi ipucu:
