Windows 10 - sayfa 11

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
içlerinde en gürültülü olanıdır. ama burada çip farklıdır - MT sessizlik başlatılıncaya kadar. MT'yi başlatıyorsunuz - sessiz bir üfürüm ve gıcırdama başlıyor)) disk çalışma göstergesi yanıp sönmüyor bile
Sanal bellek kullanımında bu vidayı çıkarın ve MT'yi başka bir vidaya takın. (Ayrıca kafaya park etme aralığını azaltmak için yerel bir yardımcı program da vardır... Park etmeyi tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.) Yardımcı olması gerekir.
 
solar :
Sanal bellek kullanımında bu vidayı çıkarın ve MT'yi başka bir vidaya takın. (Ayrıca kafaya park etme aralığını azaltmak için yerel bir yardımcı program da vardır... Park etmeyi tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.) Yardımcı olması gerekir.
1. Linux neredeyse hiç takas kullanmaz. Mevcut RAM'in yeterli - gözler için. Doğru, yüzde 5 istikrarlı bir şekilde puan alıyor, ancak bunun MT olduğundan ve sürekli bir şeyleri değiştirdiğinden şüpheliyim ...
2. MT örneğinde, park etmek için zaman yok gibi görünüyor)) Ama tavsiye için teşekkürler - kesinlikle deneyeceğim!
 
Daniil Stolnikov :
1. Linux neredeyse hiç takas kullanmaz. Mevcut RAM'in yeterli - gözler için. Doğru, istikrarlı bir şekilde yüzde 5 puan alıyor, ancak bunun MT olduğundan ve sürekli bir şeyleri değiştirdiğinden şüpheliyim ...
2. MT örneğinde, park etmek için zaman yok gibi görünüyor)) Ama tavsiye için teşekkürler - kesinlikle deneyeceğim!

Ve... Windows hakkında bir konuşma olduğunu düşündüm. Büyük olasılıkla Western Digital 1 veya 2 TB'a sahipsiniz, böyle bir özelliği var ....

 

Böyle. Windows 10 pro yüklü.

MetaTrader 4 + MetaEditor ve MetaTrader 5 + MetaEditor hemen çalışır. Yeniden yüklemek zorunda değildi. Yeni bir işletim sistemi kurulduğundan, terminallerdeki tüm ticaret hesaplarının yeniden girilmesi gerekiyordu - prensipte bu mantıklı.

Kodlar başarıyla derleniyor. Depo çalışıyor - dosyalar kolayca alınır ve depoya yerleştirilir. Terminallerden sanal barındırma kontrol edilir - durdur, başlat, senkronize et.
 
Karputov Vladimir :

Böyle. Windows 10 pro yüklü.

MetaTrader 4 + MetaEditor ve MetaTrader 5 + MetaEditor hemen çalışır. Yeniden yüklemek zorunda değildi. Yeni bir işletim sistemi kurulduğundan, terminallerdeki tüm ticaret hesaplarının yeniden girilmesi gerekiyordu - prensipte bu mantıklı.

Kodlar başarıyla derleniyor. Depo çalışıyor - dosyalar kolayca alınır ve depoya yerleştirilir. Terminallerden sanal barındırma kontrol edilir - durdur, başlat, senkronize et.

Onlar ne yaptı??

Neden henüz yüklemedim?

 
İşte Windows 10 Sorumluluk Reddi teması. 6. sayfadaki en iyi ipucu:

По какой-то причине загрузка обновления прервалась. Необходимо выполнить следующее:


1. "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" yolunu izleyin ve bu klasördeki her şeyi silin
2. Yönetici olarak bir komut istemi açın ve "wuauclt.exe / updatenow" tırnaklarını kaldırarak metni yapıştırın.
3. Denetim Masası - Güncelleme Merkezi'ne gidin. İndirme sonucunu görmelisiniz

Windows 10 Отказ
Windows 10 Отказ
  • answers.microsoft.com
Такой папки вообще нету Включите отображение скрытых папок и посмотрите в корне диска (С:)                                                           /*крайне не рекомендуется заходить в папку и запускать/изменять  файлы*/ я что то не могу понять где вообще посмотреть скачивание,через папку только что ли? На одном  размер остановился на...
 
Ivan Vagin :
Bu yüzyılda zaten iki 8 ve üç 7 aldım :-) tüm lisansları...
Aslında, bir lisans satın almanız ve siteden ücretsiz olarak 8 veya 7 indirmeniz gerekiyor.
 
Karputov Vladimir :
İşte Windows 10 Sorumluluk Reddi teması. 6. sayfadaki en iyi ipucu:
Ben niye şaşırmadım....
 
h
Windows 10: десять причин отложить обновление
Windows 10: десять причин отложить обновление
  • Олег Илюхин
  • hitech.vesti.ru
Сегодня миллионам пользователям по всему миру станет доступна операционная система Windows 10. "Десятка" кажется самой тщательно продуманной версией ОС Microsoft последних лет. Доводов в пользу апдейта немало: бесплатность, улучшенный интерфейс, браузер Edge с поддержкой передовых веб-технологий, универсальные приложения. Тем не менее, Windows...
 
Karputov Vladimir :

Böyle. Windows 10 pro yüklü.

MetaTrader 4 + MetaEditor ve MetaTrader 5 + MetaEditor hemen çalışır. Yeniden yüklemek zorunda değildi. Yeni bir işletim sistemi kurulduğundan, terminallerdeki tüm ticaret hesaplarının yeniden girilmesi gerekiyordu - prensipte bu mantıklı.

Kodlar başarıyla derleniyor. Depo çalışıyor - dosyalar kolayca alınır ve depoya yerleştirilir. Terminallerden sanal barındırma kontrol edilir - durdur, başlat, senkronize et.
Ben de, şimdiye kadar çok iyi. Bana gelince, 10-ke'deki MT5 daha hızlı çalışmaya başladı. AMA renkler ve kontrast ihlal edildi. Grafikteki nesneler değişti.
1...45678910111213141516
Yeni yorum