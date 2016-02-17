Windows 10 - sayfa 6
Dürüst olmak gerekirse, hala hiçbir şey anlamadım.
Kendimi geliştirmem gerekiyor, ancak bununla birlikte bir şeyler pek iyi gitmiyor.
Genelkurmay'ın zaten Rus donanımında olduğunu bilmiyorum, üreticinin kodlayıcılar için çok fazla boş yeri var, vb.
http://www.mcst.ru/vakansis
Hala kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, ancak bununla birlikte bir şeyler pek iyi çalışmıyor.
Aslında, Windows 10 önceki sürümlerden daha iyi değil, sadece kod daha optimize edildi, gereksiz sahteler kaldırıldı ve paketleyici değiştirildi, bazı yazılımlar da daha uygun bir yazılımla değiştirildi. 10ka, bu daha çok bir pazarlama taktiği, yeni bir şey değil. Onları endişelendiren bir şey var, 7ki'den başlayarak her yıl yeni pencereler çıkıyor. 7, 8, 8+1, 10. 9'u kaçırdılar, bence dokuz onlar için çok korkutucu bir sayı, ya da belki masonlar 8'i sonra 8.1'i tavsiye ettiler, bu 9 gibi ve sonra 10
Genelkurmay'ın zaten Rus donanımında olduğunu bilmiyorum, üreticinin kodlayıcılar için çok fazla boş yeri var, vb.
http://www.mcst.ru/vakansis
Donanım Rus olabilir, ancak zihniyet hala yabancı One C++ ve Unix bunun hakkında konuşuyor
genellikle orada çalışan komik adamları var - Ivan geldi - ekseni yılın numarası olarak adlandırdı. Ivan'dan sonra Petya geldi ve ekseni kayınlarla - XP olarak adlandırdı. Peter'dan sonra Yerema vardı - eksen numaralarını aramaya başladı, ancak bir nedenden dolayı 7 ile başladı ve bir nedenden dolayı dokuzu kaçırdı.
Üzgünsün, sadece ticaret yaptığın için, seninle her şey kötü :-)
10 numarayı beğendiler. Ve bu, eşekarısı gelişiminde yeni bir aşama. Windows'un yeni sürümleri piyasaya sürülmeyecek. 10'u sürekli güncelleyecektir. Ve sonra, dizginler kuyruğun altına girer girmez, onu alacaklar ve Singularity'yi ticari bir eksen olarak yayınlayacaklar.
Tekillik https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity
