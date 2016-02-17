Windows 10 - sayfa 6

Alexey Busygin :
Dürüst olmak gerekirse, hala hiçbir şey anlamadım.
Belirttiğim başlıkta soru sormak daha iyidir. En popüler olanı ve birçoğu rezervasyon için davet almayı başardı.
Genelkurmay'ın zaten Rus donanımında olduğunu bilmiyorum, üreticinin kodlayıcılar için çok fazla boş yeri var, vb.

http://www.mcst.ru/vakansis

 
Aslında, Windows 10 önceki sürümlerden daha iyi değil, sadece kod daha optimize edildi, gereksiz sahteler kaldırıldı ve paketleyici değiştirildi, bazı yazılımlar da daha uygun bir yazılımla değiştirildi. 10ka, bu daha çok bir pazarlama taktiği, yeni bir şey değil. Onları endişelendiren bir şey var, 7ki'den başlayarak her yıl yeni pencereler çıkıyor. 7, 8, 8+1, 10. 9'u kaçırdılar, bence dokuz onlar için çok korkutucu bir sayı, ya da belki masonlar 8'i sonra 8.1'i tavsiye ettiler, bu 9 gibi ve sonra 10

genellikle orada çalışan komik adamları var - Ivan geldi - ekseni yılın numarası olarak adlandırdı. Ivan'dan sonra Petya geldi ve ekseni kayınlarla - XP olarak adlandırdı. Peter'dan sonra Yerema vardı - eksen numaralarını aramaya başladı, ancak bir nedenden dolayı 7 ile başladı ve bir nedenden dolayı dokuzu kaçırdı.
 
Ivan Vagin :

Demir Rus olabilir ama zihniyet hala yabancı Bir C++ ve Unix bunun hakkında konuşuyor
Üzgünsün, sadece ticaret yaptığın için, seninle her şey kötü :-)
 
Evet, hayal gücüyle, erkekler sıkı
 
Üzgün değilim! Bu sadece böyle, ne yazık ki.
 

10 numarayı beğendiler. Ve bu, eşekarısı gelişiminde yeni bir aşama. Windows'un yeni sürümleri piyasaya sürülmeyecek. 10'u sürekli güncelleyecektir. Ve sonra, dizginler kuyruğun altına girer girmez, onu alacaklar ve Singularity'yi ticari bir eksen olarak yayınlayacaklar.

Tekillik https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity

 
İlk defa gördüm ama bu proje hala yaşıyor mu? orada ana cazibe nedir? MS'den Unix gibi bir şey mi?
 
Bu yüzden zaten XP'ye sahiplerdi, bunun için zaten üç hizmet paketi yayınladılar, Vista 2 paketleri 7. 1 paket 8, 8 + 1 ve şimdiye kadar paketsiz 10
