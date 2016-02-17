Windows 10
Yaz aylarında yeni bir işletim sisteminin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ve yeniliklerden biri de yeni Microsift Edge tarayıcısıdır. Ancak Microsoft Edge'in duyurusu ile aynı anda şirket, 20 yıldır piyasada bulunan ve İnternet'in gelişimi üzerinde büyük etkisi olan Internet Explorer'ın daha da geliştirilmesinden vazgeçildiğini duyurdu.
Ve burada soru ortaya çıkıyor: şimdi terminal, Market ve Signals sekmeleri için Internet Explorer'ı kullanıyor, ancak IE'nin gelişimi durdurulursa, terminal hangi tarayıcıda çalışacak?
Win 32 API olmadığı için 10 ke de çok soru gelecek , bildiğim kadarıyla aynısı mt4 ve 5'te kullanılıyor.
Nasıl orada değil?
Elbette var. Geliştirme için yalnızca en kötü ve kötü şey değil, 32-bit Windows 10 bile var. Microsoft, gelirlerini korumak için geliştiricilere büyük bir numara yaptı. Apple'ın yaptığı gibi 32 bit sistemler konusunu kapatmak gerekiyor.
ZY Bu arada, şimdi Spartan var, Edge değil
Betayı kurdum, oraya dürttüm, buraya dürttüm, lanetledim ve kapattım
ZY Bu arada, şimdi Spartan var, değil
Geçenlerde win8'de bir aksaklık buldum.
Masaüstü yüklenir yüklenmez çöp kutusuna sağ tıklayın ve "çöpü boşaltın" - ... :-)))))))
Başka bir felaket mi?
