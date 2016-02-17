Windows 10

Yaz aylarında yeni bir işletim sisteminin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ve yeniliklerden biri de yeni Microsift Edge tarayıcısıdır. Ancak Microsoft Edge'in duyurusu ile aynı anda şirket, 20 yıldır piyasada bulunan ve İnternet'in gelişimi üzerinde büyük etkisi olan Internet Explorer'ın daha da geliştirilmesinden vazgeçildiğini duyurdu.

Ve burada soru ortaya çıkıyor: şimdi terminal, Market ve Signals sekmeleri için Internet Explorer'ı kullanıyor, ancak IE'nin gelişimi durdurulursa, terminal hangi tarayıcıda çalışacak?

 
Karputov Vladimir :

Win 32 API olmadığı için 10 ke de çok soru gelecek , bildiğim kadarıyla aynısı mt4 ve 5'te kullanılıyor.
 
Karputov Vladimir :

Geliştiricilerin , terminali en başında kurarken tarayıcılar sekmesi arasında bir seçim yapması gerekir. Tüccar hangi tarayıcıyı kullanmak istiyor.
 
Karputov Vladimir :

Internet Explorer her zaman Windows'ta en azından bizim ve on binlerce başka programın kullandığı bir MSHTML bileşeni olarak kalacaktır.
 
Vladimir Pastushak :
Win 32 API olmadığı için 10 ke de çok soru gelecek , bildiğim kadarıyla aynısı mt4 ve 5'te kullanılıyor.

Nasıl orada değil?

Elbette var. Geliştirme için yalnızca en kötü ve kötü şey değil, 32-bit Windows 10 bile var. Microsoft, gelirlerini korumak için geliştiricilere büyük bir numara yaptı. Apple'ın yaptığı gibi 32 bit sistemler konusunu kapatmak gerekiyor.

 
Karputov Vladimir :

Geçenlerde 10 indirdim, nasıl bir mucizeymiş görmem lazım
beta altı aydır dağıtıldı
 
Betayı kurdum, oraya dürttüm, buraya dürttüm, lanetledim ve kapattım

ZY Bu arada, şimdi Spartan var, Edge değil
 
Daniil Stolnikov :
Başka bir felaket mi?
Geçenlerde win8'de bir aksaklık buldum.

Masaüstü yüklenir yüklenmez çöp kutusuna sağ tıklayın ve "çöpü boşaltın" - ... :-)))))))

 
Alexey Busygin :
Başka bir felaket mi?
sağlam))
