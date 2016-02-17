Windows 10 - sayfa 10

Yeni yorum
 
Konstantin Karpov :

Tabii MetaQuotes'un politikasını anlamıyorum, Microsoft'a odaklanan yazılımlar yazıyorlar, temsilcileri Microsoft'un kendini öldürdüğünü ve bunun bir ütopya olduğunu söylüyor (kelimenin tam anlamıyla değil, ama anlam aynı). Ve burada, hakkında kötü bir görüşün olduğu bir platform için neden yazılım yazıldığını anlamıyorum. Ama bu beni ilgilendirmez :)

Ancak Linux yükleyici ile ilgili olarak, burada katılıyorum, ancak yine ortaya çıkıyor, MQL Windows dinamik kitaplıklarıyla çalışmanıza izin veriyor, ancak Linux dinamik kitaplıkları hakkında bir kelime yok. Yani sadece Linux yükleyici çalışmayacak, birçok şeyi iyileştirmeniz gerekecek :)

Ancak yine de, küresel BT şirketleri topluluğunda önemli bir ağırlığa sahip olan MetaQuotes, Şarap geliştiricileri ile bir anlaşmaya varabilir, dahil olmak üzere tam olarak çalışacak normal MetaTrader ayarlarını yapabilir. SSL sertifikaları ile.

Görünüşe göre, MQL başlangıçta platformlar arası bir sistem planlamamıştı ve şimdi, çalışan bir bağlantı noktası yapmak için birçok şeyin değiştirilmesi ve yeniden yapılması gerekecek, tabii ki kimse onu durdurana kadar yapmayacak. Ancak kilitlenme bilinmediğinde. Kütüphanelere gelince, forumda bir yerde Linux kütüphanesini Metatrader'a bağlamanıza izin veren bir eklenti buldum))
 

/etc/default/locale içinde LANG="en_RU.UTF-8" kullanmazsam ve LANG="en_US.UTF-8" varsa ve tüm yazı tipleri kullanılabilir durumdaysa (her yerde mümkün)

o zaman neden Kiril alfabesi yerine krokozyaba izleyeyim?

(istifa etti ve puan aldı)

 
solar :

/etc/default/locale içinde LANG="en_RU.UTF-8" kullanmazsam ve LANG="en_US.UTF-8" varsa ve tüm yazı tipleri kullanılabilir durumdaysa (her yerde mümkün)

o zaman neden Kiril alfabesi yerine krokozyaba izleyeyim?

(istifa etti ve puan aldı)

Burada platformların temel farklılıkları zaten etkiliyor. Windows 1251 kullanır, Linux çoğunlukla UTF8'dir. Wine, Windows'u taklit eder, bu nedenle sorunlar olabilir.
 
Daniil Stolnikov :
Burada platformların temel farklılıkları zaten etkiliyor. Windows 1251 kullanır, Linux çoğunlukla UTF8'dir. Wine, Windows'u taklit eder, bu nedenle sorunlar olabilir.
şarap bir öykünücü değildir!!! Dikkatlice okuyun Wine, Windows API'sinin alternatif bir uygulamasıdır.
 
Vladimir Pastushak :
şarap bir öykünücü değildir!!! Dikkatlice okuyun Wine, Windows API'sinin alternatif bir uygulamasıdır.
Ona nasıl emülatör derlerse desinler, o Afrika'da bir emülatör!!! Artı, bir şekilde öykünücü olmayan biri için çok fazla kaynak tüketiyor)) Ama mesele bu değil.
 
Daniil Stolnikov :
Ona nasıl emülatör derlerse desinler, o Afrika'da bir emülatör!!! Artı, bir şekilde öykünücü olmayan biri için çok fazla kaynak tüketiyor)) Ama mesele bu değil.

Buradaki noktanın kodun uygulanmasında olduğunu düşünüyorum. Tam tersi var - ubunt'ta daha az yer.

Başka bir şey, grafiklerin topal olmasıdır.

 
solar :

Buradaki noktanın kodun uygulanmasında olduğunu düşünüyorum. Tam tersi var - ubunt'ta daha az yer.

Başka bir şey, grafiklerin topal olmasıdır.

Xubuntu. mt4 - yiyor ... şarap aynı anda - yiyor ... disk kesintisiz çatırdadı - görünüşe göre bir şey yoğun bir şekilde yazıyor / okuyor ...)) peki, ne diyebilirim - Windows 10'a geç
 
Daniil Stolnikov :
Xubuntu. mt4 - yiyor ... şarap aynı anda - yiyor ... disk kesintisiz çatırdadı - görünüşe göre bir şey yoğun bir şekilde yazıyor / okuyor ...)) peki, ne diyebilirim - Windows 10'a geç
Western Digital değil mi?
 
Daniil Stolnikov :
Xubuntu. mt4 - yiyor ... şarap aynı anda - yiyor ... disk kesintisiz çatırdadı - görünüşe göre bir şey yoğun bir şekilde yazıyor / okuyor ...)) peki, ne diyebilirim - Windows 10'a geç
Ancak Windows 10'da uyumluluk sorunu olmayacak. Terminalin sorunsuz çalışması için tef etrafında dans etmeye gerek yoktur.
 
solar :
Western Digital değil mi?
o herkes gürültü yapar. ama burada çip farklıdır - MT sessizlik başlatılıncaya kadar. MT'yi başlatıyorsunuz - sessiz bir üfürüm ve gıcırdama başlıyor)) disk çalışma göstergesi yanıp sönmüyor bile
1...345678910111213141516
Yeni yorum