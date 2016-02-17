Windows 10 - sayfa 2
Başka bir felaket mi?
Windows 10 yakında çıkıyor.Ön verilere göre içinde şeffaflık etkisi olmayacak.Biyometrik veri girişinin mümkün olduğu yeni bir derleme 10125 de yayınlandı.(http://windowsten.ru). Geçen gün bu derlemeyi kurdum - bir patlama ile çalışıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Tam sürümü bekleyeceğim.
İşletim sisteminin kendisinin çalışıyor olması iyi bir şey. Peki ya MetaTrader 4/5, MetaEditor, MetaTester'ın çalışmaları?
Bu şövalyenin hareketini nasıl buldunuz? Bugün bir bildirim alındı (lisanslı 8.1 kurulu):
Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Bir yandan, bir topun üzerinde gibi görünüyor ve diğer yandan, bir yerde açıkça bir yakalama var.
Ne yapalım? )
Aynı şarkı bende de var ne yapacağımı bilmiyorum...
Neden ücretsiz ve yayınlanmadan iki ay önce? 29 Temmuz'da yayın.
Kullanıcıların aktif gözetiminden şüpheleniyorum, internette 10 ka'nın keylogger'lar ve gizli dinleme parçalarıyla dolu olduğunu söylüyor ...
10ku'yu kim destekliyor, Windows pazarı için gerçekten bu kadar karlı mı?
Evet, tam olarak sorun nedir? Akronis mevcut işletim sisteminin yedeğini aldı ve ilk on'u ücretsiz kullandı, bir şeyler ters giderse çöp kutusuna atıp tekrar Akronis ile nasıl yaptın?
Özellikle sekiz, kobaylar için saçmalık olduğu için.