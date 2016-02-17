Windows 10 - sayfa 14
Windows 10 Pro 1151 (x64) sürümüne güncellendi.
Böyle büyük bir güncelleme, yeni bir işletim sistemi kurmakla eşdeğerdir, bu nedenle terminaldeki ticaret hesaplarına giriş bilgilerini ve şifreleri yeniden girmeniz gerekir. MetaTrader 5 Strategy Tester Agent yüklendiyse, MetaTrader 5 Strategy Tester Agent'ı yeniden yüklemeniz ve buna göre bir oturum açma kaydetmeniz ve aracıları yüklemeniz gerekecektir.
MetaEditor çalışıyor - ancak MQL5 Cloud'u kullanmak için "Topluluk" sekmesindeki ayarlara bir şifre girmeniz gerekiyor.
Vay, Mikro şirket ..... yarım yıl başlat düğmesinin bağlam menüsünde çalıştı ...
son zamanlarda bunu daha da sıkıcı hale getiriyorlar
ve skype'a hiç gözyaşı dökmeden bakamazsınız, buggy bir yazılım parçası
10-ki 64-r'ye güncellendi. MT4 build 910. Bu tür hatalar var. Ne yapalım?
İşletim sistemindeki dil ve bölgesel ayarlar ne olacak? Burada sergilenenler:
İşletim sistemindeki dil ve bölgesel ayarlar ne olacak? Burada sergilenenler:
superfetch hizmetini devre dışı bırakmanın yeniden başlatma sürecini hızlandırdığını fark ettim!
Ne için? İki saniye ne verir? Ve neden Windows 10'u yeniden başlatıyorsunuz - sonuçta bir hazırda bekletme modu var mı?