Windows 10 Pro 1151 (x64) sürümüne güncellendi.

Böyle büyük bir güncelleme, yeni bir işletim sistemi kurmakla eşdeğerdir, bu nedenle terminaldeki ticaret hesaplarına giriş bilgilerini ve şifreleri yeniden girmeniz gerekir. MetaTrader 5 Strategy Tester Agent yüklendiyse, MetaTrader 5 Strategy Tester Agent'ı yeniden yüklemeniz ve buna göre bir oturum açma kaydetmeniz ve aracıları yüklemeniz gerekecektir.

MetaEditor çalışıyor - ancak MQL5 Cloud'u kullanmak için "Topluluk" sekmesindeki ayarlara bir şifre girmeniz gerekiyor.

 
Karputov Vladimir :

garip, güncellemem yok
 
Karputov Vladimir :

Vay, Mikro şirket ..... yarım yıl başlat düğmesinin bağlam menüsünde çalıştı ...
 
Vladimir Pastushak :
Vay, Mikro şirket ..... yarım yıl başlat düğmesinin bağlam menüsünde çalıştı ...

son zamanlarda bunu daha da sıkıcı hale getiriyorlar

ve skype'a hiç gözyaşı dökmeden bakamazsınız, buggy bir yazılım parçası

 
10-ki 64-r'ye güncellendi. MT4 910'u inşa ediyor. Böyle dolandırıcılar var. Ne yapalım?
khorosh :
10-ki 64-r'ye güncellendi. MT4 build 910. Bu tür hatalar var. Ne yapalım?

İşletim sistemindeki dil ve bölgesel ayarlar ne olacak? Burada sergilenenler:

tek kod

 
Karputov Vladimir :

İşletim sistemindeki dil ve bölgesel ayarlar ne olacak? Burada sergilenenler:

Teşekkür ederim. Ama artık ihtiyaç kalmadı. Yeniden başlatmanın ardından bazı güncellemeler etkili oldu ve her şey yolundaydı.
 
superfetch hizmetini devre dışı bırakmanın yeniden başlatma sürecini hızlandırdığını fark etti!
 
transcendreamer :
superfetch hizmetini devre dışı bırakmanın yeniden başlatma sürecini hızlandırdığını fark ettim!
Ne için? İki saniye ne verir? Ve neden Windows 10'u yeniden başlatıyorsunuz - sonuçta bir hazırda bekletme modu var mı?
 
Karputov Vladimir :
Ne için? İki saniye ne verir? Ve neden Windows 10'u yeniden başlatıyorsunuz - sonuçta bir hazırda bekletme modu var mı?
8-ke'de bu beladan kurtulmayı başarana kadar her zaman yükseltme yapmam teklif edildi! Vindic böyle devam ederse, bu G terk edilmek zorunda kalacak!
