Kısacası bu bir nevi gösteriş, sonuç: Zamanı geldiğinde bir güncelleme alacaksınız...
Yani bu açıkça söylendi, güncelleme daha sonra olacak.
Bir tür sosyal anket yaparlar)
litsuh 7-k ve 8-k kullanıcıları için güncelleme ücretsizdir. Burada hile yok! Her durumda, Piggy gibi destek yakında durdurulacak
Neden?
Bu, hafızamdaki ilk ücretsiz güncelleme. Microsoft neden buna ihtiyaç duyuyor? Neden başka bir yeni sürüm için para toplamak istemiyorlar?
Nasıl olsa ödeyeceğimi anlıyorum. Soru nasıl ve ne zaman olduğudur.
Özellikle sekiz, kobaylar için saçmalık olduğu için.
Hem Vista hem de 8 benim için iyi çalıştı (birkaç yıl yeniden yükleme olmadan, aktif geliştirici modunda ve basit bir kullanıcı değil).
Belki de hala koltuk ve klavye arasındaki contadadır? ...
Evet, peki, o! Windows 98 kuracağım.
Bu şövalyenin hareketini nasıl buldunuz? Bugün bir bildirim alındı (lisanslı 8.1 kurulu):
Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Bir yandan, bir topun üzerinde gibi görünüyor ve diğer yandan, bir yerde açıkça bir yakalama var.
Ne yapalım? )
Linux'u koyun ve unuttum))