litsuh 7-k ve 8-k kullanıcıları için güncelleme ücretsizdir. Burada hile yok! Her durumda, Piggy gibi destek yakında durdurulacak
 

Kısacası bu bir nevi gösteriş, sonuç: Zamanı geldiğinde bir güncelleme alacaksınız...


 
Vladimir Pastushak :

Yani bu açıkça söylendi, güncelleme daha sonra olacak.

Bir tür sosyal anket yaparlar)

Daniel Stolnikov :
Neden?

Bu, hafızamdaki ilk ücretsiz güncelleme. Microsoft neden buna ihtiyaç duyuyor? Neden başka bir yeni sürüm için para toplamak istemiyorlar?

Nasıl olsa ödeyeceğimi anlıyorum. Soru nasıl ve ne zaman olduğudur.

 
Nikolay Kositsin :

Özellikle sekiz, kobaylar için saçmalık olduğu için.

Hem Vista hem de 8 benim için iyi çalıştı (birkaç yıl yeniden yükleme olmadan, aktif geliştirici modunda ve basit bir kullanıcı değil).

Belki de hala koltuk ve klavye arasındaki contadadır? ...

Evet, peki, o! Windows 98 kuracağım.
 
Andrey Khatimlianskii :

ve benim de. ne ödemeli? doğru soru.
 
Ром :
Linux'u koyun ve unuttum))
 
Andrey Khatimlianskii :

Bu şövalyenin hareketini nasıl buldunuz? Bugün bir bildirim alındı (lisanslı 8.1 kurulu):

Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Bir yandan, bir topun üzerinde gibi görünüyor ve diğer yandan, bir yerde açıkça bir yakalama var.

Ne yapalım? )

Bunu tabletime aldım :). Ve dizüstü bilgisayar yeni açıldı (yeniden başlatmadı, sadece hazırda bekletme modundan çıkardı) ve henüz böyle bir mesaj yok.
 
Andrey Khatimlianskii :

Nasıl çalıştığına bağlı, hala Windows98 çalıştıran insanlar tanıyorum ve bazı bilim adamları hala MS-DOS mastürbasyon yapıyor ve bununla gurur duyuyorlar! Biri değişen dünyanın altında eğiliyor, biri de bu dünyayı kendisi için büküyor. Kimse kimseyi zorla sürüklemiyor. Tat ve renk için yoldaş yok! Eski Yunan filozofu Diogenes genellikle bir fıçıda yaşadı ve onu büyük ölçüde övdü. Ama dünyada ihtiyacı olmayan o kadar çok şey olduğunu söylerken bir konuda haklıydı. Sırf onu ehlileştirme konusunda harika bir uzman olduğunuz için neden her türlü çöpü kullanıyorsunuz? Hayat çok kısa ve değerli şeyler seçilmelidir.
Daniil Stolnikov :
İkinci işletim sistemim olarak ubuntu'm var. Ancak bu sadece ciddi durumlar içindir. Ben bir oyuncuyum) Ve oyuncular için Windows'tan daha iyi - hayır)
