Windows 10 - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İkinci işletim sistemim olarak ubuntu'm var. Ancak bu sadece ciddi durumlar içindir. Ben bir oyuncuyum) Ve oyuncular için Windows'tan daha iyi - hayır)
Bu şövalyenin hareketini nasıl buldunuz? Bugün bir bildirim alındı (lisanslı 8.1 kurulu):
Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Bir yandan, bir topun üzerinde gibi görünüyor ve diğer yandan, bir yerde açıkça bir yakalama var.
Ne yapalım? )
İşte cevap:
Windows 8.1 x64'te Windows 10 yedekleme mesajı görünmüyordu. Yeniden başlattıktan sonra bile. Muhtemelen henüz hazır değil Windows 10 x64.
X64 Windows 8.1 mesajım var ....
İşte cevap:
XP SP3'te nasıl çalıştım ve çalışıyorum)
Windows 10 güncellemesinin kısayolu kilitleniyor, ancak güncellemeye cesaret edemedim. Daha sonra programların nasıl çalışacağını kim bilebilir, belki yazıcı için bile sürücüleri aramanız gerekecek :))