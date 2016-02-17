Windows 10 - sayfa 4

Yeni yorum
 
Windows 8.1 x64'te Windows 10 yedekleme mesajı görünmüyordu. Yeniden başlattıktan sonra bile. Muhtemelen henüz hazır değil Windows 10 x64.
 
Ром :
İkinci işletim sistemim olarak ubuntu'm var. Ancak bu sadece ciddi durumlar içindir. Ben bir oyuncuyum) Ve oyuncular için Windows'tan daha iyi - hayır)
10 yıl önce işleri batırdım - bu kadar yeter. Çok zaman harcıyorsunuz ve faydası yok - daha ilginç bir şey bulabilirsiniz. Örneğin Forex
 
Andrey Khatimlianskii :

Bu şövalyenin hareketini nasıl buldunuz? Bugün bir bildirim alındı (lisanslı 8.1 kurulu):

Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Bir yandan, bir topun üzerinde gibi görünüyor ve diğer yandan, bir yerde açıkça bir yakalama var.

Ne yapalım? )

İşte cevap:

 
Karputov Vladimir :
Windows 8.1 x64'te Windows 10 yedekleme mesajı görünmüyordu. Yeniden başlattıktan sonra bile. Muhtemelen henüz hazır değil Windows 10 x64.
X64 Windows 8.1 mesajım var ....
 
Vladimir Pastushak :
X64 Windows 8.1 mesajım var ....
En son güncellemeleri olan bir W7x64pro'm var (çıktıkça çekiyor) iki bilgisayarda henüz bir mesaj yok ...
 
Anatoli Kazharski :

İşte cevap:

Ey ep!!! İşte hile! Lin'e geçmeme şaşmamalı))
[Silindi]  
XP SP3'te nasıl çalıştım ve çalışıyorum)
 
Vladimir Zubov :
XP SP3'te nasıl çalıştım ve çalışıyorum)
Korsan?
 

Windows 10 güncellemesinin kısayolu kilitleniyor, ancak güncellemeye cesaret edemedim. Daha sonra programların nasıl çalışacağını kim bilebilir, belki yazıcı için bile sürücüleri aramanız gerekecek :))

 
Windows 10 altında yazılımımız mükemmel çalışıyor, sürekli test ediyoruz.
1234567891011...16
Yeni yorum