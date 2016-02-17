Windows 10 - sayfa 15

Yeni yorum
 
Boris :
8-ke'de bu beladan kurtulmayı başarana kadar her zaman yükseltme yapmam teklif edildi! Vindic böyle devam ederse, bu G terk edilmek zorunda kalacak!
 
Artyom Trishkin :
Böyle gayretli bir vatansevere ve "dümenci" hayranına, kendisinin ve sularının yanında oynamak yakışmıyor. düşman!
 
Artyom Trishkin :

çok işlevli bir şey, yüzüne vurabilir ve üzerine bir çocuk binebilir ve bir şeyler sayabilir ve tekrar masaj yapabilirsiniz.

ve Windows, yükleyici diski ayna olarak kullanarak tıraş etmek dışında ne yapabilir ve bu elverişsizdir, ortadaki delik karışır))

Not: boş bir diskte, görüntü yanmış olandan daha nettir)

 
Boris :
Böyle gayretli bir vatansevere ve "dümenci" hayranına, kendisinin ve sularının yanında oynamak yakışmıyor. düşman!
Boris, siyaseti teknolojiye sokma. Sen yetişkin bir amcasın, genç değil...
 
Alexandr Bryzgalov :

çok işlevli bir şey, yüzüne vurabilir ve üzerine bir çocuk binebilir ve bir şeyler sayabilir ve tekrar masaj yapabilirsiniz.

ve Windows, yükleyici diski ayna olarak kullanarak tıraş etmek dışında ne yapabilir ve bu elverişsizdir, ortadaki delik karışır))

Not: boş bir diskte, görüntü yanmış olandan daha nettir)

Ayrıca müziği de sevebilirsin. kullanılacak araç ;)
 
Söyleyin bana, belki birileri zaten karşılaşmıştır ... Bir komisyoncudan demoları test etme: solda - MT5, sağda - MT4 ... Aynı zaman diliminde grafik büyük ölçüde değişir. MT5'te "yenile"yi tıklarsanız, grafik düzleşir, ancak bir süre sonra mumlar yeniden hizalanır. MT4'te sorun yok... Belki de testin Windows 10'lu bir dizüstü bilgisayarda yapıldığını anlamanız gerekiyor...
Dosyalar:
n8zu9k_r20.JPG  217 kb
 
port-pro :
Söyleyin bana, belki birileri zaten karşılaşmıştır ... Bir komisyoncudan demoları test etme: solda - MT5, sağda - MT4 ... Aynı zaman diliminde grafik büyük ölçüde değişir. MT5'te "yenile"yi tıklarsanız, grafik düzleşir, ancak bir süre sonra mumlar yeniden hizalanır. MT4'te sorun yok... Belki de testin Windows 10'lu bir dizüstü bilgisayarda yapıldığını anlamanız gerekiyor...
Ve sunucuları değiştiriyorsunuz ve farkı hissediyorsunuz.
 
Karputov Vladimir :
Ve sunucuları değiştiriyorsunuz ve farkı hissediyorsunuz.
Evet, zaten denedim... ve platformu yeniden kurdum... yardımcı olmuyor... Bunun nedeni W10 olabilir mi?
 
port-pro :
Evet, zaten denedim... ve platformu yeniden kurdum... yardımcı olmuyor... Bunun nedeni W10 olabilir mi?
NUMARA. Windows'un bununla hiçbir ilgisi yok. Terminallerinizi güncelleyin ve metaquotes-demo'ya göz atın.
 
Karputov Vladimir :
NUMARA. Windows'un bununla hiçbir ilgisi yok. Terminallerinizi güncelleyin ve metaquotes-demo'ya göz atın.
Grafik sıkışmış gibi görünüyor.
Dosyalar:
1bjc.JPG  147 kb
1...8910111213141516
Yeni yorum