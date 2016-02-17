Windows 10 - sayfa 15
8-ke'de bu beladan kurtulmayı başarana kadar her zaman yükseltme yapmam teklif edildi! Vindic böyle devam ederse, bu G terk edilmek zorunda kalacak!
çok işlevli bir şey, yüzüne vurabilir ve üzerine bir çocuk binebilir ve bir şeyler sayabilir ve tekrar masaj yapabilirsiniz.
ve Windows, yükleyici diski ayna olarak kullanarak tıraş etmek dışında ne yapabilir ve bu elverişsizdir, ortadaki delik karışır))
Not: boş bir diskte, görüntü yanmış olandan daha nettir)
Böyle gayretli bir vatansevere ve "dümenci" hayranına, kendisinin ve sularının yanında oynamak yakışmıyor. düşman!
Söyleyin bana, belki birileri zaten karşılaşmıştır ... Bir komisyoncudan demoları test etme: solda - MT5, sağda - MT4 ... Aynı zaman diliminde grafik büyük ölçüde değişir. MT5'te "yenile"yi tıklarsanız, grafik düzleşir, ancak bir süre sonra mumlar yeniden hizalanır. MT4'te sorun yok... Belki de testin Windows 10'lu bir dizüstü bilgisayarda yapıldığını anlamanız gerekiyor...
Ve sunucuları değiştiriyorsunuz ve farkı hissediyorsunuz.
Evet, zaten denedim... ve platformu yeniden kurdum... yardımcı olmuyor... Bunun nedeni W10 olabilir mi?
NUMARA. Windows'un bununla hiçbir ilgisi yok. Terminallerinizi güncelleyin ve metaquotes-demo'ya göz atın.