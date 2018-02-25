ilk milyonunu al - sayfa 211

Yeni yorum
 
George Merts :
Nasıl oynayacaksın?
materyali öğren, yoldaş !!! ;)
 
Daniil Stolnikov :
materyali öğren, yoldaş !!! ;)

Yani, siz, havalı bir tüccar, ne yaptığınızı "parmaklarınızda" açıklayamıyor musunuz? Bu durumda ne yaptığını bilmiyorsun Danik. Ve çizelgelerdeki sabit "timsahlarınız" sadece bunu doğrular.

Eh ... Ama aptal bir adam değil ...

 
George Merts :

Yani, siz, havalı bir tüccar, ne yaptığınızı "parmaklarınızda" açıklayamıyor musunuz? Bu durumda ne yaptığını bilmiyorsun Danik. Ve çizelgelerdeki sabit "timsahlarınız" sadece bunu doğrular.

Eh ... Ama aptal bir adam değil ...

burada forumda parmaklarla konuşmak geleneksel değil

her şey Google'a göndermek veya cehenneme gitmek için çok fazla))

Ve Yaşlı Olan'ın dediği gibi - "Zaten bağlantıları verdim - kendimi tekrar etmeyeceğim"

ZY Ve kim ararsa - bulacak Bir dut gibi - eğilip almalısın))
 
Daniil Stolnikov :
burada forumda parmaklarla konuşmak geleneksel değil

her şey Google'a göndermek veya cehenneme gitmek için çok fazla))

Ve Yaşlı Olan'ın dediği gibi - "Zaten bağlantıları verdim - kendimi tekrar etmeyeceğim"

ZY Ve kim ararsa - onu bulacak. Bir dut gibi - eğilip almalısın))

Ama sen Google değilsin! Faiz yerine komisyon alınca ne yapacaksınız merak ediyorum...

Eh, "gerçek adamlar link vermez" gerçeği sadece gevezelik ediyor - evet, tam buradasın ...

Not: Hesabınıza baktım... Timsah ağzını daha geniş açmaya devam ediyor... Şu anda talihsiz bir %20 ile siyahlar içindesiniz...

 
George Merts :

Ama sen Google değilsin! Faiz yerine komisyon alınca ne yapacaksınız merak ediyorum...

Eh, "gerçek adamlar link vermez" gerçeği sadece gevezelik ediyor - evet, tam buradasın ...

Not: Hesabınıza baktım... Timsah ağzını daha geniş açmaya devam ediyor... Şu anda talihsiz bir %20 ile siyahlar içindesiniz...

Kahretsin, diyorum ki - malzemeyi öğret !!! 2 kelimeyle parmak uçlarında anlatamazsın!!! Sana bir ipucu vereceğim - MM böyle yapıyor...

Timsah açık mı? Pekala, beslenme zamanı geliyor.
 
Roman Shiredchenko :

:-)

AB giriş bileti ne kadar?

Giriş ücretsizdir. Mt4'teki spreadler başlangıçta küçük.
 
Daniil Stolnikov :
burada forumda parmaklarla konuşmak geleneksel değil


Danila, onlardan bir örnek almak iyi değil - kendisi cehennem hakkında yazdı - insanlar vardı - bildiği her şeyi söyledi!

 
Zogman :

Danila, onlardan bir örnek almak iyi değil - kendisi cehennem hakkında yazdı - insanlar vardı - bildiği her şeyi söyledi!

Rah Siktir malzemeyi böyle yazdı ve yazdı - buna eğitim programı denir))
 
Daniil Stolnikov :
Rah Siktir malzemeyi böyle yazdı ve yazdı - buna eğitim programı denir))

evet gördüm

Yani saxaul'dan örnek alıp basit sorulara cevap vermemek iyi değil.

 
Zogman :

evet gördüm

Yani saxaul'dan örnek alıp basit sorulara cevap vermemek iyi değil.

Pekala, size şimdiden göstereyim - belki kendimi onların yerinde hissetmek istiyorum - nasıl olduğunu anlamak için - olmak ...
1...204205206207208209210211212213214215216217
Yeni yorum