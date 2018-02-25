ilk milyonunu al - sayfa 209
hedge fonları - her şey - Soros'un Quantum fonu var,
Anladığım kadarıyla, resmi olarak, Birleşik Devletler yasalarına göre, yeterince zenginseniz bir hedge fonuna yatırım yapabilirsiniz - ve bu son paranız değil
Hedge fon, geleneksel fonlardan daha fazla risk almasına izin verir.
Genel olarak, Hedge kelimesi kavramında, risk kelimesi tanım gereği yoktur)) Daha çok onun sabitlenmesidir.
hedge fonu ( İngilizce'den. hedge - bariyer, koruma, sigorta, garanti) - özel stratejilerin kullanılmasıyla sadece büyümede değil, aynı zamanda kar elde etmeyi sağlayan en riskli modern yatırım biçimlerinden biri ( koruma ile karıştırılmamalıdır ) düşen pazarlarda.
Hedge fon, az ya da çok "istediğiniz gibi" yatırım yapmaktır,
diğer fonlar - ABD yasaları tarafından büyük ölçüde kısıtlanmıştır
bu onların 1928 kazasından sonraki deneyimleri.
sonra bir fikrim var - belki uğraşacak bir milyon değil, bir milyon pip?
örneğin Temmuz'da kim kaç pip takas etti?
sonra bir fikrim var - belki uğraşacak bir milyon değil, bir milyon pip?
örneğin Temmuz'da kim kaç pip takas etti?
Kaç tane bip sesi aldığımı kendin gördün. Ve nasıl olduğunu bile biliyorsun ;)
gri saçlarımla dalga geçme))
Kaç tane bip sesi aldığımı kendin gördün. Ve nasıl olduğunu bile biliyorsun ;)
görmemiş. Temmuz'da kaç pip ile işlem yaptığınızı bana hatırlatın.
Harika bir haber - robo'daki yayılma 2 kat azaldı!!! 2 osuruk vardı 1 oldu!!! Garip tabii ki - neden yapsınlar? Koşullar elde edildi, ECN'den daha iyi değilse, en azından onlara yaklaştı! Çöküşten önce başka bir zamanuha-zalepuha mı? )) Asıl mesele, her şeyin işe yaraması ve ödenmesidir - ve sent piyasasından hiç çıkamazsınız)) Tavana kadar lot ve likidite