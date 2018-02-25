ilk milyonunu al - sayfa 209

Zogman :

hedge fonları - her şey - Soros'un Quantum fonu var,

Anladığım kadarıyla, resmi olarak, Birleşik Devletler yasalarına göre, yeterince zenginseniz bir hedge fonuna yatırım yapabilirsiniz - ve bu son paranız değil

Hedge fon, geleneksel fonlardan daha fazla risk almasına izin verir.

Genel olarak, Hedge kelimesi kavramında, risk kelimesi tanım gereği yoktur)) Daha çok onun sabitlenmesidir.
 
Daniil Stolnikov :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4

Hedge fon, az ya da çok "istediğiniz gibi" yatırım yapmaktır,

diğer fonlar - ABD yasaları tarafından büyük ölçüde kısıtlanmıştır

bu onların 1928 kazasından sonraki deneyimleri.

 
Zogman :

Hedging ile karıştırılmamalıdır? Eh, buna derlerdi - InvestKakoFond Evet, burada Pedevikia'da yol boyunca bir karışıklık var - bir güven fonu ile
 

sonra bir fikrim var - belki uğraşacak bir milyon değil, bir milyon pip?

örneğin Temmuz'da kim kaç pip takas etti?

 
valeriy odintsov :

sonra bir fikrim var - belki uğraşacak bir milyon değil, bir milyon pip?

örneğin Temmuz'da kim kaç pip takas etti?

gri saçlarımla dalga geçme))

Kaç tane bip sesi aldığımı kendin gördün. Ve nasıl olduğunu bile biliyorsun ;)
 
Daniil Stolnikov :
gri saçlarımla dalga geçme))

Kaç tane bip sesi aldığımı kendin gördün. Ve nasıl olduğunu bile biliyorsun ;)
görmemiş. Temmuz'da kaç pip ile işlem yaptığınızı bana hatırlatın.
 
valeriy odintsov :
görmemiş. Temmuz'da kaç pip ile işlem yaptığınızı bana hatırlatın.
Haziran ayı için tam olarak ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama genel olarak şu anda 10.000
 
Harika bir haber - robo'daki yayılma 2 kat azaldı!!! 2 osuruk vardı 1 oldu!!! Garip tabii ki - neden yapsınlar? Koşullar elde edildi, ECN'den daha iyi değilse, en azından onlara yaklaştı! Çöküşten önce başka bir zamanuha-zalepuha mı? )) Asıl mesele, her şeyin işe yaraması ve ödenmesidir - ve sent piyasasından hiç çıkamazsınız)) Tavana kadar lot ve likidite
 
Daniil Stolnikov :
Harika bir haber - robo'daki yayılma 2 kat azaldı!!! 2 osuruk vardı 1 oldu!!! Garip tabii ki - neden yapsınlar? Koşullar elde edildi, ECN'den daha iyi değilse, en azından onlara yaklaştı! Çöküşten önce başka bir zamanuha-zalepuha mı? )) Asıl mesele, her şeyin işe yaraması ve ödenmesidir - ve sent piyasasından hiç çıkamazsınız)) Tavana kadar lot ve likidite
Bugün şartları kontrol edeceğim. Geçen gün Google'da MT5'te sent aradığında, düşünmem için üzerine tüküren ilk kişi oydu.
 
yorumlara bakmalısın
