Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 29
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Valentin Katasonov: XX yüzyıl: Savaş, güç ve altın. 20. yüzyılda Batı ve Rusya arasındaki Yüzleşme.
Devletlerin görünen bağımsızlığına rağmen, 20. yüzyılın savaşları ve krizleri önceden planlanmıştı ve dünya üzerindeki gücü ele geçirme zincirinin halkalarını temsil ediyordu. Küresel finans eliti, insanları kandırıyor, ülkeleri oynuyor, altın standardını dayatıyor, insanlık üzerinde hakimiyet kurmak için piyasaları aşağı çekiyor.
Fed faizleri değiştirmedi
Fed faizleri değiştirmedi
ABD doları karşısında bir ralli beklemeli miyiz?
Döviz piyasalarını tahmin etmek zordur. Müzayede pazarını bile tahmin etmek zor. Değişmeyen oranlar piyasa için iyi bir haber gibi görünüyor, ancak tüccarlar heyecanlanmak için nedenler bulmayı seviyor. "Fed oranları artırmadı, bu nedenle küresel yavaşlama ABD ekonomisinin büyümesini gerçekten yavaşlatacak." Aslında, Fed yükseltmemekle doğru olanı yaptı. Acı bir şekilde, piyasa bu toplantıyı izledi ve bir tür hareket bekledi. Faizleri, Ekim ayında olduğu gibi, beklenmedik bir şekilde sessizce yükseltmek herkes için daha iyidir. Federasyon bunu yapmayı seviyor. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi bir eylemi beklemek eylemin kendisinden çok daha etkilidir. Faiz artışı beklentisi, piyasanın yanı sıra altın, petrol ve diğer emtia fiyatlarını da kontrol altında tutacaktır. Dolar düşecek mi? Olası olmayan. Yatırımcılar beklenmedik faiz artışlarından korkacaklar.
Evet, ... ama HANGİ DÖNEMDE ???!!! Hangi dönemde "zor"? Her tüccar için bu süre farklıdır. Ticaret böyledir, farklıdır ve bireyseldir. Kısa vadede, birçok insan zombi papağanları tarafından kandırılan pazar kalabalığının psikolojisiyle oynuyor.
İşte (çoğunlukla pazara yakın) Smart Lab hakkında bazı akıllı düşünceler:
"Amerikan tarzında boşanma pinokyo.
İçeridekiler, oranın yükseltilmeyeceğini önceden biliyorlardı ve hisse satın aldılar. Ücretli analistler, ciğerlerinin tepesinde oranı artıracaklarını söylediler. İçeridekiler satın alırken Pinokyo korktu ve hisse sattı.
Oran yükseltilmedi. Piyasa hızlandı. Pinokyo, güçlü teklifler vererek satın almaya başladı. İçeridekiler onlara hisse verdi, karı sabitledi. Bingo!
İçeriden öğrenenlerin satışından sonra hisse düştü.
Pinokyo bir günde ikinci kez şokta."
http://smart-lab.ru/blog/279162.php
Peki, uzun bir süre (30-60 gün), burada danışman şartlı olarak 5 Ağustos 2015'te kısa SP500 "pozisyonuna girer" ve şimdiye kadar orada "durur". Bu bir görsel test cihazıdır.
SP500 - kısa. Bugünkü seviye = yaklaşık 1980.
Bu arada, ES (SP500) vadeli işlem tablosundaki hacimlere bakarsanız, bu "Pinokyo Boşanma" nın onayını açıkça görebilirsiniz - dün, 17 Eylül 2015, yarım saat içinde bir cilt satışa çıkardılar. önceki stok tahliyesinin birkaç gününün hacmiyle karşılaştırılabilir:
Faiz haberlerinden 15 saniye önce yen'i kaybettim - ben de içeriden biri miyim?
Sorunuzun anlamını bize açıklayın.
"Biz" değil, "ben".
" S&P500 vadeli işlem tablosunda, Insider'lar oranı artırmayacaklarını önceden biliyorlardı ve hisse satın aldılar. Ücretli analistler, oranın yükseltileceğini ciğerlerinin en üstünde patlattı. Pinokyo korktu ve hisse sattı ve içeridekiler.. ." (c).
Ayrıca haberin yayınlanmasından 15 saniye önce satın aldım - "içeriden" biri miyim?