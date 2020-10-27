Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 22
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Satın alıyor musunuz?... Ve günlük AŞAĞI trendinde mi? Evet, üç aylık bir hesaplamayla bile mi? cesurca ;)
Endekslere göre resim --- Pazartesi 2015.08.24'te kapanıyor. zaman 22.59
Satın alıyor musunuz?... Ve günlük AŞAĞI trendinde mi? Evet, üç aylık bir hesaplamayla bile mi? cesurca ;)
tekrar tekrar edeceğim. Günlük trendler beni ilgilendirmiyor. Portföyün doldurulması ve dökümü, %10'luk bir hisse senedi fiyatı sapması ile tamamen mekanik olarak yapılır. Önceki Asya krizi, Eylül 1998'de S&P'yi %20 oranında düşürdü (1200'den 940'a). Piyasa iki ay içinde toparlandı ve Mart 2000'de 1540'ta zirve yaptı. Paralel çizersek, bugünün %20'lik düzeltme için boğa piyasasının 1700'e düşmesi, yıl sonundan önce toparlanması ve iki yıl daha zirveye çıkması gerekiyor.
Kesinlikle asılsız "paralellikler".
Bu tür "paralellikler" sudaki bir dirgendir.
Aslında, TF Aylık, Haftalık, Günlük'te bir düşüş trendimiz var:
Düşüşün daha ne kadar devam edeceği ve bu düşüşün daha ne dibe batacağı sözde değil. "paralel".
Aslında, TF Aylık, Haftalık, Günlük'te bir düşüş trendimiz var:
Düşüşün daha ne kadar devam edeceği ve bu düşüşün daha ne dibe batacağı sözde değil. "paralel".
Daha fazla netlik için seviyeleri belirtelim:
2015.08.26. 22:59:58
Bu düşüşün nerede duracağını kimse kesin olarak söyleyemez, ancak herkes kendi varsayımlarını yapabilir;)
Bu düşüşün nerede duracağını kimse kesin olarak söyleyemez, ancak herkes kendi varsayımlarını yapabilir;)
Aklınızda bulundurun: kimse kesin olarak bilmiyor, ancak tahmin edebilirsiniz;)
================================================= ==
SP500 2015.09.02. 22:59:58
SP500 endeksinin hareketi için mevcut hedef alanın grafikte belirtilen alanda - 1400 - 1500 olduğunu varsayıyorum. Buna geçme süresi üç ila dört aydır.
Gelişim mantığına göre, bu alan orta düzeydedir ve aşağı yönlü hareket oldukça olasıdır, ancak uzun vadeli hedeflerinden bahsetmek için henüz çok erken.
Potansiyeli değerlendirmek için, hareketin resmine uzaktan bakmakta ve izlenebilecek döngüleri kapsamakta fayda var:
=================================
not
;) ve işte böyle bir düşüncenin ilk faydası (zaten benim için): döngülerin açıklaması yok - görev bu: bir döngü modeli oluşturmak.
Biz çalışıyoruz!!!
)))
)))