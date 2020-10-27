Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 30
"Biz" değil, "ben".
" S&P500 vadeli işlem tablosunda, Insider'lar oranı artırmayacaklarını önceden biliyorlardı ve hisse satın aldılar. Ücretli analistler, oranın yükseltileceğini ciğerlerinin en üstünde patlattı. Pinokyo korktu ve hisse sattı ve içeridekiler.. ." (c).
Ayrıca haberin yayınlanmasından 15 saniye önce satın aldım - "içeriden" biri miyim?
Hayır, Dmitry, sonuçta "biz". Şahsen, sorunuzu hiç anlamadım ve eğer burada biri anladıysa, o zaman size cevap vermesine izin verin.
Daha önce, Smart Lab'den hisse senetleri hakkında üçüncü taraf bir kişiden akıllıca bir fikir aktardım, oradaki alım satımınızla bir benzerlik gördünüz ve şimdi bir nedenden dolayı kim olduğunuzu açıklamamı istediler. Seni tanımıyorum ve neden sana kim olduğunu, içeriden biri olup olmadığını ve hatta bir ticaret forumunda açıklamak zorunda olduğumu anlamıyorum.
"Kur haberlerinden 15 saniye önce yen eksiğim oldu - ben de içeriden biri miyim?" dediniz. Fed açıklamasından 15 saniye önce YANLIŞ YEN POZİSYONUNUN, bahsettiğim SP500'den hisse satın almakla ne ilgisi var? Şahsen, sorunuzdan hiçbir şey anlamadım. Bu arada, Japonya'nın faiz oranıyla ilgili karar çok daha erkendi - dünden önceki gün, 16 Eylül 2015 Moskova saatiyle 06:00'da!
Dmitry, yanlış haberi okuyorsun.
http://www.alpari.ru/ru/analytics/calendar_fxstreet/
))) memnun!
Önemli haberlerin yayınlanmasından hemen önce açılan tüm karlı pozisyonlar içeriden öğrenilmez. Ayrıca, içeriden öğrenilenlerin dün gerçekleşmiş olması pek olası değil. hepsi içeriden biri hakkında konuşuyor - bir dizi dünya hükümetinden, sürüngenlerden, gül-haçlardan, vb. Bu, belirli kişilerin kendi aptallıklarını haklı çıkarmak için bir kapak.
Yen ile ilgili olarak, Fed faiz haberlerini kullanmak için ABD borsasında açılmaya gerek yok. Örneğin, SP500 dün her iki yönde de emisyonlarla bu habere düz bir şekilde döşenmiştir.
Ve örneğin, JPYUSD tek yönde mükemmel çalıştı.
Ve dün yen'de açtığımı, kısaca haberlerden 15 saniye önce yazdığımı yazdım - pozisyon kârlı, kârsız değil
))) memnun!
Dmitry, fark etmediysen bu başlıkta makroekonomi tartışılıyor. Dün birkaç dakika süren mumun dibindeki olası kârınız burada kim ilgileniyor?
Tüm normal tüccarlar için "yen kısa devre yapmak", dün (makroekonomi açısından) pratikte hiç var olmayan DÜŞÜŞÜ ile oynamak anlamına gelir.
Dmitry, bir kez daha tekrar edebilirim: Yanlış haberi okuyorsun.
Bankacılık alanında MEVCUT içeridekilerle GENİŞ hesaplaşmanın artık para cezası alanından bankalara, cezai kovuşturma alanına taşındığını fark etmediniz bile.
Değil? Duymadın mı? O halde bundan haberi olmayan son tüccar sensin.
)) "normal tüccarlar" için teşekkürler! Afedersiniz - sizin aksine, ben "normal bir tüccar" değilim ve kısa yen, usdjpy çiftini kısaltmak anlamına geliyordu.
"İçeriden bilgi almak için bankalara verilen cezalar" hakkında - daha ayrıntılı olarak lütfen. Ben sadece Nomura Holdings'i biliyorum ama ilk halka arzda içeriden biri vardı.
ABD devlet kurumlarının bankacılık içeriden bilgileri hakkındaki bilgileriniz sansasyonel - lütfen bir bağlantı verin.
Dahası! Ve Google ve Yahoo - ne, yasaklı mı? Tembel biri için çalışamam.
Uzun bir süre boyunca, SEC her yıl düzinelerce tüccar ve komisyoncuyu içeriden ticaret için cezalandırıyor:
https://www.sec.gov/spotlight/insidertrading/cases.shtml
Bir grup ushlepkov ve haşere de uzun süredir HİÇBİR YERDE içeriden biri olmadığını bağırıyor. Ve burada, lütfen, bunun böyle olduğu ortaya çıktı:
https://en.wikipedia.org/wiki/Libor_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scandal
http://www.irishtimes.com/business/swiss-banker-at-centre-of-insider-trading-scandal-1.244345
vb.
Dmitry, aydan tamamen düştün mü?
ANCAK! Unutmuşum, GS'den kötü idare edilen Kazaklar tam oradan geçiyor .... Uzun zamandır yoktunuz ......
Teşekkür ederim, okudum ama bunun konuyla ne ilgisi var?
Libor oranının bankalar tarafından manipüle edilmesinin içeriden öğrenilen bilgilerle ne ilgisi var? Bankaların kendileri oranı belirlediklerinde ve birbirleriyle pazarlık yaptıklarında, bunu içeriden biri olarak adlandırmak zordur.
Bağlantıların üstünde - içeride, ancak borsada. Her zaman olmuştur ve her zaman olacaktır. Böyle bir içeriden öğrenen, bir bankada çalıştığınız ve bir şirkette arkadaşınızın size borsada kullandığınız gizli bilgileri gizlice söylediği zamandır. Fonun içinden biri sıkıcı, komik ve önemsizdir. Forex içeriden bilgi ve hatta ABD devlet kurumlarından gelen bilgilerle bile bomba gibidir!
Soruyu tekrarlıyorum - " ABD devlet kurumlarının bankacılık içeriden bilgileri hakkındaki bilgileriniz sansasyonel - lütfen bir bağlantı verin. " "Normal tüccarlar" bu bilgiye sahip mi yoksa sadece küresel bir komplo mu oynuyorlar? Haber arifesinde karlı bir pozisyon açmak bir gösterge değildir. Bunu kendi örneğim üzerinden anlattım.
Dmitry, nesneler ve fenomenler arasındaki nedensel ilişkiyi açıkça ihlal ettin. Sorunuz bir oksimoron. Benim ifadelerimde orada olmayan bir şey gördüğünüz çok açık.
Yeni başlayanlar için FED, ABD GENEL HÜKÜMETİ DEĞİLDİR. Kararları Başkana ve Kongreye bağlı değildir. Bu, ABD Anayasası anlamında ve ruhunda, bunun bir devlet kurumu olmadığı anlamına gelir:
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
"Fed, Federal Rezerv Sistemini " bağımsız bir merkez bankası olarak kabul eder, çünkü para politikası kararlarının Başkan veya hükümetin yürütme veya yasama organlarındaki herhangi biri tarafından onaylanması gerekmemektedir, Kongre tarafından tahsis edilen fonu almamaktadır ve Guvernörler Kurulu üyelerinin şartları birden çok başkanlık ve kongre dönemlerini kapsar."
Gerisi - Google ve Yahoo yardım edecek. Ya da sadece bu konunun yazarına sorun, o da orijinal olarak Amerika Birleşik Devletleri yasaları sınavını geçti. Bu, elbette, sorularınızı anlarsa.
Kabul ediyorum! Başıma kül serpiyorum!
Aslında, alıntıların analizine dayalı olarak içeriden öğrenilen bilgilerle ilgili argümanlarınızı çocukça saf olarak kabul etmenize sevindim.
Döviz piyasalarını tahmin etmek zordur. Müzayede pazarını bile tahmin etmek zor. Değişmeyen oranlar piyasa için iyi bir haber gibi görünüyor, ancak tüccarlar heyecanlanmak için nedenler bulmayı seviyor. "Fed oranları artırmadı, bu nedenle küresel yavaşlama ABD ekonomisinin büyümesini gerçekten yavaşlatacak." Aslında, Fed yükseltmemekle doğru olanı yaptı. Acı bir şekilde, piyasa bu toplantıyı izledi ve bir tür hareket bekledi. Faiz oranlarını sessizce, Ekim ayında olduğu gibi, beklenmedik bir şekilde artırmak herkes için daha iyidir. Federasyon bunu yapmayı seviyor. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi bir eylemi beklemek eylemin kendisinden çok daha etkilidir. Faiz artışı beklentisi, piyasanın yanı sıra altın, petrol ve diğer emtia fiyatlarını da kontrol altında tutacaktır. Dolar düşecek mi? Olası olmayan. Yatırımcılar beklenmedik faiz artışlarından korkacaklar.
Uzun zamandır sormak istiyordum, orta veya uzun vadede forex'in az çok tepki verdiği, çıktısı hakkında herhangi bir ekonomik veri buldunuz mu?
Her zaman olmasa da, vakaların en az yüzde 50'sinde. Bir forumda okudum, orada bir kişi LIBOR'u izledi, ancak gecikmeyle ve nasıl çalışabileceğine dair grafikler gösterdi.