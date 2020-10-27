Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 32
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini
2015.08.16 07:37
Faiz oranı Eylül ayında yükseltilirse (ki bu pek olası değildir), Eylül ayı sonuna kadar 1,04-1,05 yılının en düşük seviyelerine düşebilir, yükseltilmezse (büyük olasılıkla), Eylül ayı sonuna kadar oran 1,14-1,17 olacaktır.
ve analistler pariteye ulaşmanın zamanlaması hakkında tartıştıkları Mayıs ayında:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
2015'te euro dolar ile pariteye ulaşacak mı?
sibirqk , 2015.05.16 16:19
Bütün bu yalandan çıkan sonuç: Kasım-Aralık 15'teki euro döviz kuru muhtemelen 1.25-1.35 olacak.
Farklı zamanlarda, farklı göstergeler "ana" olabilir - şimdi enflasyon ve onunla bağlantılı her şey. FED, oranı artırmaya karar verirken esas olarak enflasyona odaklanacak ve enflasyon yükselirse ECB, programdan önce niceliksel genişlemeyi durdurabilir.
Tüm bu yalanlardan çıkan sonuç şudur - 1.25-1.35 hedefli euro üzerindeki açık THEN uzun anlaşmanız nerede?
Muhtemelen başlıkta bir hata yaptınız, FOREX - Trends, Forecasts and Consequences 2015'te (devamı) özel ticaret tartışılıyor ve bu başlıkta daha teorik temeller var.
sıkıcı olmaya başladı... :(
....................
Ancak, Amerika ve Avrupa endeksleri ne kadar da dostane düşüşte;)
Europhile Americanophiles şimdi ne zaman patlayıcı bir büyüme bekliyor? Ve hangi yüksekliklere?
;)))
Analizinizin mantıklı olduğunu doğrulayın ve ardından fotoğraf gönderin.
Ayrıca kahve telvesi üzerinde başarılı bir zaman geçirebilir ve sonra bu tahminin gerçekleştiğini söyleyebilirim.
Andrew, beni korkutuyorsun.
Tehdit Olsa da... İkamet izni olmayan bir insanın mimarlık hakkında ne fikri olabilir.
Hangi kayda ihtiyacınız var? ) başarılı forex yatırımcılarında? TAU uzmanlarında mı? Başka bir şey?
Kötü şöhretli traktörün direksiyon simidine sahip olmadığına dair güçlü bir fikrim var, bu nedenle amaçlandığı yere gitmiyor. Ve yönünün yanlışlıkla doğru olanla çakışması, bununla övünmek için bir neden değildir.
Eh, Yusuf gibi olmak ve sözde tahminlerimi ve sözde teorilerimi başarılı fotoğraflara dayanarak foruma yaymak genellikle utanç verici bir şey olarak görüyorum. Bu nedenle, konuştu.
Anlayacağımızı ummuyorum, ancak bir maymunu tam olarak ayırt edebilenlerden biri olduğunuzu düşündüm.
Kötü şöhretli traktörün direksiyon simidine sahip olmadığına dair güçlü bir fikrim var, bu nedenle amaçlandığı yere gitmiyor.
Eh, Yusuf gibi olmak ve sözde tahminlerimi ve sözde teorilerimi başarılı fotoğraflara dayanarak foruma yaymak genellikle utanç verici bir şey olarak görüyorum. Bu nedenle, konuştu.
Anlayacağımızı ummuyorum, ancak bir maymunu tam olarak ayırt edebilenlerden biri olduğunuzu düşündüm.