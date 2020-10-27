Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 34
Dünya hiçbir zaman homojen olmadı.
ve tek ırk...
ve dinler farklıdır...
ve tek ırk...
ve dinler farklıdır...
Vladimir :
.... Birkaç düzine sayfa önceki piyasa tahminlerim yanlış olabilir ama değişmeyecek . Ve sizinki, mevcut ayın nasıl davrandığına bağlı olarak yeniden çizilecektir.
Bu kadar... "Değişmeyecekler"...
Ancak sistemin içinde bulunduğu dış koşullar sürekli değişmektedir ve buna göre sistemin içinde bulunduğu şu anda içinde bulunduğu yeni gerçekliklere tepkisi değişmelidir.
Bu konumlardan sözde "yeniden çizmeye" bakın ve belki de bunun olumlu bir nitelik olduğunu anlayacaksınız.
Her durumda, biyolojik türlerin değişen bir dünyada hayatta kalmasını sağlayan bu niteliktir. Ancak "değişmeyecekleri" olanlar ölür - çünkü tepkileri gecikir.
Meteoroloji merkezi, "Bugün yağışsız havanın açık olması bekleniyor" dedi.
Ancak "göksel ofiste" başka türlü karar verdiler ve öğleden sonra yağmur yağmaya başladı.
Davranışınız meteoroloji merkezinin belirlediği çizgiyi mi takip edecek yoksa mevcut duruma tepkiniz işe yarayacak mı?
Pekala, bu retorik bir soru... ;)
Genel olarak, vahşi yaşamda bir türün hayatta kalması iki mekanizma ile sağlanır: değişkenlik ve kalıtım. Bazı varsayımsal türlerin bir şeyi olsaydı, o zaman ... ancak böyle bir tür hiç ortaya çıkmazdı.
Kesinlikle. Ve bu benim ifademle hiç çelişmiyor. Ama onaylıyor.
Numara. Bu, sadece " pazarı takip etmenin ", yani kalıtım olmadan değişkenliğin iyi bir şeye yol açmayacağını gösteriyor. Çünkü tıpkı vahşi yaşamda olduğu gibi gelecekte hangi değişikliğin gerekli olacağını önceden bilmek mümkün değildir.
Ancak, her halükarda, vahşi yaşam yasaları, tek bir tradedun için geçerli değildir. Onlarca, hatta binlerce ayrı mevduatınız olmalı ve her birinin çalışmak için benzersiz bir stratejisi olacaktır. O zaman bazıları sonunda ayakta kalabilecek, ancak faturaların %98'i birleştirilecek! - ve bu zaten herhangi bir tradedun kazanma arzusuyla çelişiyor.
Kısacası, boşuna doğaya dokunmaya başladınız.. Tüccarların gerçekleriyle karşılaştırıldığında sadece sürekli çelişkiler var. :)
Burada felsefi ifadeler atarken, insanlar ticaret için makroekonomik analiz alanında gerçek işler yapıyorlar:
http://modulusglobal.com/about/
"Başarının hemen ardından, 1990'ların sonlarında bir yapay zeka yazılım şirketi kurdu. Yeni tür sinir ağı algoritmalarına odaklanan şirket daha sonra bir Fortune 500 şirketi tarafından satın alındı.
2010 yılında Gardner , her saniye on binlerce sosyal medya mesajını okumak için Bulut Tabanlı Doğal Dil İşleme'yi kullanan ve her mesajın ardındaki aşk, sevinç, sürpriz, öfke, üzüntü ve korku gibi anlam ve duyguyu ayıklayan bir sistem geliştirdi. . O zamandan beri sistem kesintisiz çalışıyor ve dünyanın en büyük küresel duygu veritabanı haline geldi.
Richard, üç programlama dili --- TradeGPU, TradeBASIC ve TradeScript --- yazdı ve piyasanın nicel analizi için yüksek performanslı bir zaman serisi veritabanı motoru olan Gerçek Zamanlı Piyasa Verileri (RMD) Sunucusunun tasarımcısıdır. veri.
Diğer araştırmalar, daha iyi yatırım kararları almak için içgörüler sağlamak amacıyla milyonlarca finansal raporu okumak üzere tasarlanmış , IBM Watson tarafından desteklenen bir yapay zeka sistemi olan SharpeMind'in baş mimarı olarak geçmişteki konumunu içeriyor. "
Ve finans alanında çok az firma böyle şeyler yapabilir. Bu nedenle, müşterileri arasında:
hmm... çeyrek gecikme... üç ay gibi... Evet, üç ay sonra dünya tersine dönebilir;))
Eh... Her biri kendine göre...
Bu arada, endeksler düşüyor ve düşüyor ... ve bugün zaten patlamayı başardılar ;))