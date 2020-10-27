Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 35

Ve bu yıl 24-25 Ağustos'ta dünyada ne oldu?
Joo Zepper :

Numara. Bu, yalnızca "piyasayı takip etmenin", yani kalıtım olmadan değişkenliğin iyi bir şeye yol açmayacağını göstermektedir. Çünkü tıpkı vahşi yaşamda olduğu gibi gelecekte hangi değişikliğin gerekli olacağını önceden bilmek mümkün değildir.

Ne yazık ki, " piyasayı takip etmenin " zaten varsayılan olarak bir miras mülkünün varlığını ima ettiğini bile anlamıyorsunuz.
 
Олег avtomat :
Ne yazık ki, "piyasayı takip etmenin" zaten varsayılan olarak miras mülkünün varlığını ima ettiğini bile anlamıyorsunuz.

Evet? - ve bunun bir değişkenlik özelliği olduğunu varsaydım.

Sistemin tamamen aynı piyasa hareketlerini sonsuza kadar tekrar edecek kadar uyarlanabileceğini (tanımlayıcı özelliklerinde değişmediğini ve kalıtsal nitelikleri temsil ettiğini) düşünmüyor musunuz?

 
Олег avtomat :

hmm... çeyrek gecikme... üç ay gibi... Evet, üç ay sonra dünya tersine dönebilir;))

Eh... Her biri kendine göre...

Bu arada, endeksler düşüyor ve düşüyor ... ve bugün zaten patlamayı başardılar ;))

Böyle bir gözlem yapmak için özel bir eğitime ve doktora derecesine ihtiyacınız var :) Peki, üç aylık sefil tahminlerimi neler olup bittiğine dair bu kadar ustaca gözlemlerle nasıl karşılaştırabilirim?
Joo Zepper :

Evet? - ve bunun bir değişkenlik özelliği olduğunu varsaydım.

Sistemin tamamen aynı piyasa hareketlerini sonsuza kadar tekrar edecek kadar uyarlanabileceğini (tanımlayıcı özelliklerinde değişmediğini ve kalıtsal nitelikleri temsil ettiğini) düşünmüyor musunuz?

Bir takip sistemi mutlaka bu özelliklerin her ikisine de sahip olmalıdır. Biraz düşünün ve neden böyle olduğunu anlayacaksınız, aksi halde değil.

Ancak uyarlanabilirlik derecesi daha ince bir konudur. Özellikle, "tam olarak aynı piyasa hareketlerini tekrarlaması" gerekiyor mu - bu yüzden olası değil. Ve bu "tam olarak tam olarak" gereksiz olanı nasıl ayıklayacağınızı, ancak "bebek suyla dışarı atılmamasını" sağlayacak şekilde ayıklayın.

Vladimir :
Böyle bir gözlem yapmak için özel bir eğitime ve doktora derecesine ihtiyacınız var :) Peki, üç aylık sefil tahminlerimi neler olup bittiğine dair bu kadar ustaca gözlemlerle nasıl karşılaştırabilirim?
Ve bu sıfatlarla ilgili değil ... Ama üç aylık bir gecikmenin getirdiği gecikme hakkında.
Олег avtomat :
Ve bu sıfatlarla ilgili değil ... Ama üç aylık bir gecikmenin getirdiği gecikme hakkında.

Başka ne "gecikme"? Bu TREND'dir. Tamburda yaklaşık 40-50 günlük bir gecikmesi var.

Tekrar edeyim: işte Alps yarışma hesabı, 30 HAZİRAN 2015'TE KAPALI. Alpler sunucudaki takasları kapatmayı unuttu. Bana göre bu çok komik. Bu bir denge tablosu, ancak her kara gecede alım satımların yeniden açılması nedeniyle bu bir hisse senedi tablosu. Gördüğünüz gibi 01 Temmuz 2015'te işlem açan trend baykuş hala kazanıyor . Yani gecikme = 85 gün ve bu onun "kazanmasını" engellemez. Bu 30 döviz çifti için yapılır, yani bu istatistiksel bir deneydir. Eğer bu seni kurtarmazsa, o zaman burada yaralı bir vaşak gibi paramı boşa harcıyorum.

Yaralı bir vaşak, trendin 85 gün boyunca nasıl devam ettiğini gösteriyor.

 
Олег avtomat :
Ve bu sıfatlarla ilgili değil ... Ama üç aylık bir gecikmenin getirdiği gecikme hakkında.
Sessiz kalmak ve aptal gibi görünmek, konuşup tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktan daha iyidir (c)))
 
Joo Zepper :
Ve 24-25'i civarında bu yılın Ağustos ayında dünyada ne oldu?
Çin borsasının çöküşü.
Sergiy Podolyak :

Başka ne "gecikme"? Bu TREND'dir. Tamburda yaklaşık 40-50 günlük bir gecikmesi var.

Tekrar edeyim: işte Alps yarışma hesabı, 30 HAZİRAN 2015'TE KAPALI. Alpler sunucudaki takasları kapatmayı unuttu. Bana göre bu çok komik. Bu bir denge tablosu, ancak her kara gecede alım satımların yeniden açılması nedeniyle bu bir hisse senedi tablosu. Gördüğünüz gibi 01 Temmuz 2015'te işlem açan trend baykuş hala kazanıyor . Yani gecikme = 85 gün ve bu onun "kazanmasını" engellemez. Bu 30 döviz çifti için yapılır, yani bu istatistiksel bir deneydir. Eğer bu seni kurtarmazsa, o zaman burada yaralı bir vaşak gibi paramı boşa harcıyorum.


Bir trende atlasan iyi olur. Ancak Trend sonsuz ve sonsuz değildir.
