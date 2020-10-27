Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 35
Numara. Bu, yalnızca "piyasayı takip etmenin", yani kalıtım olmadan değişkenliğin iyi bir şeye yol açmayacağını göstermektedir. Çünkü tıpkı vahşi yaşamda olduğu gibi gelecekte hangi değişikliğin gerekli olacağını önceden bilmek mümkün değildir.
Ne yazık ki, "piyasayı takip etmenin" zaten varsayılan olarak miras mülkünün varlığını ima ettiğini bile anlamıyorsunuz.
Evet? - ve bunun bir değişkenlik özelliği olduğunu varsaydım.
Sistemin tamamen aynı piyasa hareketlerini sonsuza kadar tekrar edecek kadar uyarlanabileceğini (tanımlayıcı özelliklerinde değişmediğini ve kalıtsal nitelikleri temsil ettiğini) düşünmüyor musunuz?
hmm... çeyrek gecikme... üç ay gibi... Evet, üç ay sonra dünya tersine dönebilir;))
Eh... Her biri kendine göre...
Bu arada, endeksler düşüyor ve düşüyor ... ve bugün zaten patlamayı başardılar ;))
Bir takip sistemi mutlaka bu özelliklerin her ikisine de sahip olmalıdır. Biraz düşünün ve neden böyle olduğunu anlayacaksınız, aksi halde değil.
Ancak uyarlanabilirlik derecesi daha ince bir konudur. Özellikle, "tam olarak aynı piyasa hareketlerini tekrarlaması" gerekiyor mu - bu yüzden olası değil. Ve bu "tam olarak tam olarak" gereksiz olanı nasıl ayıklayacağınızı, ancak "bebek suyla dışarı atılmamasını" sağlayacak şekilde ayıklayın.
Böyle bir gözlem yapmak için özel bir eğitime ve doktora derecesine ihtiyacınız var :) Peki, üç aylık sefil tahminlerimi neler olup bittiğine dair bu kadar ustaca gözlemlerle nasıl karşılaştırabilirim?
Ve bu sıfatlarla ilgili değil ... Ama üç aylık bir gecikmenin getirdiği gecikme hakkında.
Başka ne "gecikme"? Bu TREND'dir. Tamburda yaklaşık 40-50 günlük bir gecikmesi var.
Tekrar edeyim: işte Alps yarışma hesabı, 30 HAZİRAN 2015'TE KAPALI. Alpler sunucudaki takasları kapatmayı unuttu. Bana göre bu çok komik. Bu bir denge tablosu, ancak her kara gecede alım satımların yeniden açılması nedeniyle bu bir hisse senedi tablosu. Gördüğünüz gibi 01 Temmuz 2015'te işlem açan trend baykuş hala kazanıyor . Yani gecikme = 85 gün ve bu onun "kazanmasını" engellemez. Bu 30 döviz çifti için yapılır, yani bu istatistiksel bir deneydir. Eğer bu seni kurtarmazsa, o zaman burada yaralı bir vaşak gibi paramı boşa harcıyorum.
