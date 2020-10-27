Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 25
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şubede sayısal özellikler, modeller ve tahminlerle çalışırlar ve bir şaman her şeyi genel kelimelerle açıklar ..............
ABD ekonomisinin "uzun vadede bir sorun" olan bir göstergesini söyleyin!
Güncel, pzhlst, "siyasi ağırlık kaybı" hakkında konuşmayın - bu artık komik bile değil ....
Şubede sayısal özellikler, modeller ve tahminlerle çalışırlar ve bir şaman her şeyi genel kelimelerle açıklar ..............
ABD ekonomisinin "uzun vadede bir sorun" olan bir göstergesini söyleyin!
Güncel, pzhlst, "siyasi ağırlık kaybı" hakkında konuşmayın - bu artık komik bile değil ....
Görünüşe göre, "göstergeler" çizen ajansların çalışma ilkelerini bilmiyorsunuz ...
Terminale gelen gerçek verilere dayanıyorum:
Hangi dizinin nerede gerekli olmadığını deşifre etmek için?
Bir yıl (veya daha fazla) boyunca aynı okları kullanarak bir grup demo hesabını birleştirdiyseniz, bu okların anlamı nedir?
Bütün orospular nerede???
Bir yıl (veya daha fazla) boyunca bu okları kullanarak bir grup demo hesabını birleştirdiyseniz, bu okların anlamı nedir?
Bütün orospular nerede???
Bir yıl (veya daha fazla) boyunca aynı okları kullanarak bir grup demo hesabını birleştirdiyseniz, bu okların anlamı nedir?
Bütün orospular nerede???
Kişiselleştirmeyin. Bir kişi bir şey arıyor ve birleştirilmiş traktörler, fon konularını anlamadığının bir göstergesi değil. analiz.
Dedikleri gibi, biri diğerine müdahale etmez.
ABD borsasında, patlayan emlak balonundan akan likidite sonucunda bir balon oluştu.
Krizden çıkış yolu ancak bu balon sayesinde mümkün oldu. Ama bu balonun da bir süre sonra bitmesi gerekiyor ve akacak hiçbir yeri yok.
Bu nedenle, yeni ABD sanayileşmesini finanse etmek için balonu sorunsuz bir şekilde havaya uçurmak ve likiditeyi transfer etmek için QE1.2.3 niceliksel kolaylaştırma programları kabul edildi (şimdi, tornavidası olan bir Çinlinin bir robottan daha ucuza maliyeti olduğunda terk edilen robotizasyon ile).
Kişiselleştirmeyin. Bir kişi bir şey arıyor ve birleştirilmiş traktörler, fon konularını anlamadığının bir göstergesi değil. analiz.
Dedikleri gibi, biri diğerine müdahale etmez.
Олег avtomat :
Bu arada, bu QE 1,2,3 infüzyonlarının yapıldığı noktaları grafikte çizmek ilginç olurdu.
QE - doğrudan piyasa manipülasyonu
2008'den sonra ABD Merkez Bankası'nın para politikası [ değiştir | wiki metnini düzenle ]
Kasım 2008'de ABD Federal Rezervi bir " niceliksel genişleme " (QE) programı açıkladı. Program, ABD doları ihracı yoluyla ABD Federal Rezerv Sistemi tarafından "zehirli" tahvillerin (likit olmayan varlıklar) itfasını sağlar. Kasım 2008'den Haziran 2010'a kadar Fed, ipotek borcu ve diğer tahvillerde 2,1 trilyon dolar satın aldı. İhraç oranı ayda 105 milyar dolardı.
Kolaylaştırma programının ikinci aşaması (QE2) Kasım 2010'da başladı ve Haziran 2011'de sona erdi. Fidye miktarı 600 milyar dolardı (hız - ayda 75 milyar dolar).
Üçüncü aşama (QE3) Eylül ayında başladı ve 2012'nin sonuna kadar sürecek. Fed, ayda 125 milyar dolar ihraç etmeyi planladığını açıkladı. Bunların 85 milyar doları ABD Hazinesinin menkul kıymet geri alım programı yoluyla ve 40 milyar doları ipotek borcu satın alımlarıyla [18] .
12 Aralık 2012'de, 1 Ocak 2013'ten itibaren ihraç oranının ayda 85 milyar dolar olacağına dair bir karar yayınlandı: ABD Hazine tahvillerinin alımı için 45 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin satın alınması için 40 milyar dolar [19] [20] .
Twist adlı QE-3 programının Haziran 2012'de tamamlanması gerekiyordu, ancak ABD ekonomisindeki zayıf büyüme ve tersine yüksek işsizliğin arka planına karşı, yıl sonuna kadar uzatılmasına karar verildi. Eylül 2012'de tekrar uzatıldı. Aynı zamanda, geçen yıl yarı yarıya yavaşlayan fiyat artışı dikkate alınarak programın yapısı değişiyor. ABD merkez bankası Twist programı kapsamında her ay portföyünden 45 milyar dolarlık kısa vadeli ABD devlet tahvili sattı ve aynı tutarda uzun vadeli tahvil aldı. Yani, operasyonlar dengesi sıfırdı. Eylül 2012'den bu yana, Fed yeni bir unsur ekledi - bankalardan ve diğer finans şirketlerinden her ay 40 milyar dolarlık ipoteğe dayalı tahvil satın aldı. Bu para finansal sisteme girer [21] .