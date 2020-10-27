Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 36

Yeni yorum
[Silindi]  
Комбинатор :
Sessiz kalmak ve aptal gibi görünmek, konuşup tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktan daha iyidir (c)))
Bu çok tyutelka'daki sensin ;)))
 
Дмитрий :
Çin borsasının çöküşü.
Saçma ama utanç verici.
[Silindi]  
Vladimir :
Modelim, geçmiş tahminlerin doğruluğuna göre otomatik olarak değişir. Her üç ayda bir, ya katsayılar ayarlanır ya da gelecek tahminleri için yeni makroekonomik göstergeler seçilir. Ama önceden tahmin edilen şey değişmeyecek. Bu, bence, benim modelimi, resimleriniz gibi piyasanın şu anda ne yaptığına dair basit bir duyurudan ayıran iyi bir kalite.

Resimlerime "tahminler" ekledim. Hesaplama bir adım ileri gerçekleştirilir. Oldukça iyi bir anlaşmanın sağlandığı görülmektedir. Ortalama hareketin hatası oldukça küçüktür ve tam olarak daha fazla gelişme yönünü gösteren budur. Hızlı bileşen biraz daha titriyor, ancak bu şaşırtıcı değil.


 
Олег avtomat :

Resimlerime "tahminler" ekledim. Hesaplama bir adım ileri gerçekleştirilir. Oldukça iyi bir anlaşmanın sağlandığı görülmektedir. Ortalama hareketin hatası oldukça küçüktür ve tam olarak daha fazla gelişme yönünü gösteren budur. Hızlı bileşen biraz daha titriyor, ancak bu şaşırtıcı değil.


Soru: - Makroekonomiyi "bir adım önde" olarak tahmin etmek nasıl mümkün olabilir (evet, gecikmeli göstergeler var, yani bir şekilde hesaba katılıyor)?
[Silindi]  
Veniamin Skrepkov :
Soru: - Makroekonomiyi "bir adım önde" olarak tahmin etmek nasıl mümkün olabilir (evet, gecikmeli göstergeler var, yani bir şekilde hesaba katılıyor)?
Bu, örnekleme adımıyla ilgilidir. Bu durumda (sağladığım grafikte), bu ayrıklaştırma adımı 1 aydır. Ve elbette, yapılanın bir "makroekonomi öngörüsü" olmadığını, makroekonominin geçmişteki durumunu yansıtan gerçek verilere dayalı göstergelerin değerlerinden bir adım önde bir tahmin olduğunu anlamak gerekir. Ve bunda şaşırtıcı bir şey yok. Bu oldukça yaygın bir yaklaşımdır. Ve bu tür bir ekstrapolasyon gerçekleştiren bloğa genellikle "tahmin edici" denir.
 
Veniamin Skrepkov :
Soru: - Makroekonomiyi "bir adım önde" olarak tahmin etmek nasıl mümkün olabilir (evet, gecikmeli göstergeler var, yani bir şekilde hesaba katılıyor)?
Makinenin yaptığının makroekonomi ile hiçbir ilgisi yoktur. Genel olarak yok
 

Beyler, tüccarlar, istatistiksel veriler yayınlandığında, genellikle fiyatta dikkate alınmış olmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki hepsi değil, ama çoğunlukla evet.

Taze örnek. Fed'in faiz artırımının başlamasına daha uzun bir yol var, fiyat şimdiden potansiyelin çoğunu geri kazandı. (Yakın gelecekte hala alabilecekler mi. Gerçekten şüpheliyim :)

 
Владимир :

Beyler, tüccarlar, istatistiksel veriler yayınlandığında, genellikle fiyatta dikkate alınmış olmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki hepsi değil, ama çoğunlukla evet.

Taze örnek. Fed'in faiz artırımının başlamasına daha uzun bir yol var, fiyat şimdiden potansiyelin çoğunu geri kazandı. (Yakın gelecekte hala alabilecekler mi. Gerçekten şüpheliyim :)

Her gösterge için bir veya iki hafta boyunca bir tahmin yayınlanır. Veri çıktısı tamamen tahminle örtüşüyorsa, elbette, fiyatta her şey önceden dikkate alınır.
 
Дмитрий :
Her gösterge için bir veya iki hafta boyunca bir tahmin yayınlanır. Veri çıktısı tahminle tamamen örtüşüyorsa - elbette, fiyatta her şey önceden dikkate alınır.

Bu kadar. Veriler açıklandığında, fiyatlar zaten dikkate alınacaktır. Verilerin açıklanmasından sonra fiyat düzeltilecektir. Yine de, en önemli fiyat belirleyicileri yaklaşan olaylar ve söylentilerdir.

Bunun otomatik ticarette nasıl dikkate alınabileceği, bu soru uzun zamandır bana eziyet ediyor.

 
Владимир :

Bu kadar. Veriler açıklandığında, fiyatlar zaten dikkate alınacaktır. Verilerin açıklanmasından sonra fiyat düzeltilecektir. Yine de, en önemli fiyat belirleyicileri yaklaşan olaylar ve söylentilerdir.

Bunun otomatik ticarette nasıl dikkate alınabileceği, bu soru uzun zamandır bana eziyet ediyor.

Çok basit - önemli haberlerin yayınlanması sırasında açmayın
1...293031323334353637383940414243...61
Yeni yorum