Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 26
Geçen Ekim ayında sona eren QE'nin bugün piyasayı nasıl etkilediğini anlamıyorum. Bir piyasa balonundan bahsetmişken, S&P500 P/E oranına bakalım (http://www.multpl.com/ adresinden alınmıştır):
Şimdi PE 19.36. 2000 balonunda PE 45 idi.
Durgunlukların iyi bir tahmincisi, Vadeli Yayılmadır (uzun vadeli tahvil getirisi - kısa vadeli tahvil getirisi):
Vade Yayılımı sıfırın altına her düştüğünde (Dönem Tersine Çevirme), yakında bir durgunluk başlayacak. Şimdiye kadar bu gözlemlenmedi (mavi çizgi).
Piyasa hareketinin nedenleri hakkında. Kısa vadeli zaman dilimlerindeki piyasa, oyuncularının gerginliği tarafından yönlendirilir. Önce faiz artırımından korktular, sonra Çin ekonomisinde yavaşlama, şimdi yine faiz artırımından endişe ediyorlar. Tüccarlar, ABD'deki ekonomik büyümenin hızlanmasından ve buna bağlı olarak oranlardaki artıştan mı yoksa Çin'deki ekonomik yavaşlamadan ve bunun ABD ekonomisi üzerindeki yavaşlama etkisinden mi korkmaları gerektiğine karar veremiyorlar. Ekonomiyi ve piyasayı nasıl etkilediğini bilen tüccar neredeyse yok. 90'larda İnternet, piyasada işlem yapmayı herkes için erişilebilir hale getirdi. Her şey ve muhtelif ticaret başladı. Ya ekonomi okumak için zamanları yok ya da yeterli eğitimleri yok. Ancak teknik göstergeleri kullanmak ve bunlarla işlem yapmak kolaydır: MACD aşağı hareket etti - sat, en üst hareket - al. Piyasada oynaklık yaratan bu yerli tüccarlardır. Her ne kadar ekonomiden anlayanlar için bu oynaklık kâra yol açsa da.
Devletlerin ve masonların piyasayı manipüle ettiğini inkar etmiyorum. Ama gizli toplantılarına davet edilmediğim için "yanlış" ekonomik göstergeler kullanmak zorunda kalıyorum :)
İşte New York Fed'in yayınladığı kur farkı üzerinden resesyon olasılığını hesaplayan bir sayfa: http://www.newyorkfed.org/research/capital_markets/Prob_Rec.pdf
Masonlar bir harf s ile yazarlar.
Bunlar özellikle kötü niyetli sürüngen duvar ustalarıysa - iki s ile.
Masonlar bir harf s ile yazarlar.
Hata için üzgünüm. Rusça'da her zaman üçlülerim vardı. Ve evet, İngilizce ile aram iyi değil. "Kendim" ile sadece telepatik olarak iletişim kurarım :)
Bu arada, Rusça ve Rusya kelimelerinde neden iki "s" varken "İngilizce" kelimesinde sadece bir tane var? Biri iki "s" arasındaki farkı kulaktan söyleyebilir mi?
Rusçamın çok iyi olduğunu mu düşünüyorsun?)
Şimdi benim için ilginç olan, bir insanın çocukluğundan beri bildiği ana dilinde konuşmuyorsa, hangi dilde düşündüğüdür.
En üstteki "Rusça" ve "İngilizce" kelimeleri ile ilgili sorumu düzelttim.
Rusça düşünüyorum.
Google, Rusya'yı iki s ile Rusça yazmak için tarihsel olarak geliştirdiğini yazıyor. Ve genel olarak, mantıklı düşünürseniz, Rus kelimesinden, o zaman bir s'den gelir.
Muhtemelen biri gerçekten iki harf yapmak istedi ve öyle oldu.
Az önce bir kişinin yurtdışında uzun süre yaşadığı ve geri döndüğünde İngilizce düşünüp Rusça cevap verdiğine dair bir hikaye duydum)