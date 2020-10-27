Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 27

Ve Rusça düşünüp İngilizce cevap verdiğinizde, bu sizi şaşırtmıyor mu?
 
Red-rogue :
Ve Rusça düşünüp İngilizce cevap verdiğinizde, bu sizi şaşırtmıyor mu?
Bana öyle geliyor ki bir kişi soyut düşünüyor, ancak bir dilde zaten bir düşünce oluşturuyor, ne olursa olsun, en azından CC ++, örneğin, çarpıcı bir güzellik gördü ve vay dedi ve düştü, böyle bir darbeden sonra konuştu İngilizce - Rusça tamamen unuttu, ancak İngilizce bir şeyler biliyordu...)))
 
Alexander Laur :

Avrupa, Ortadoğu'dan gelen mültecilerle ne yapacağını bilmiyor. Orta Doğu sorununu çözmemiz lazım yoksa Avrupa çöker.

Burada sorunu uzak görüşlü olarak gördünüz. Bu bir sorun bile değil, bir tür felaket (

Avrupa'da nüfusu bir milyon olan ülkeler var. Oradan bir derenin akacağını düşünürsek, bu ülkeler tamamen yok olabilir, çözülebilir.

 

Dolar karşısında para birimlerinin devalüasyon haritası (kontrol etmedi ... netten resimler)

Ülkeler Kamu Borç Haritası


Piyasa en iyi makroekonomik göstergedir .
 
Sergiy Podolyak :
Piyasa en iyi makroekonomik göstergedir .
+jeopolitik...+......
Vizard_ :
+jeopolitik...+......
Ancak "jeopolitikayı" doğru bir şekilde hesaplayamayacaksınız. Ancak teklif fiyat aralığının kendisi, ortaya çıktığı gibi, yakın gelecekte nereye gideceğine dair tüm bilgileri zaten içeriyor. Monitörlerde görünmese de.
 
Alexander Laur :

Piyasa manipülasyonu konusunda.

Euro Bölgesi GSYİH ile ilgili olumlu veriler çıktı ve euro düşüyor .... :)

Forex istatistikleri çalışmıyor. En azından ben eşleşme bulamadım. Farklı ülkeler (para birimleri), makroekonomik veriler vb. için LIBOR oranını da denedim. Bu konuda takılacak bir şey bulamadım. Kârlılıkta değil, hazinelerde (fiyatlarda) bazı kalıplar buldum. Tahviller kanalı tarihi yüksek seviyelerde kırarsa, dolar düşmeye başladı ama euro doğal olarak yükseldi.

 
Sergiy Podolyak :
Ancak "jeopolitikayı" doğru bir şekilde hesaplayamayacaksınız. Ancak teklif fiyat aralığının kendisi, ortaya çıktığı gibi, yakın gelecekte nereye gideceğine dair tüm bilgileri zaten içeriyor. Monitörlerde görünmese de.
Artık monitörlerde daha önce görünmeyen piyasa (kırmızı noktalı çizgi) fiyatını görebilirsiniz. Piyasa ve cari fiyatların farklı aktivite ve oynaklıklara sahip olduğu da görülebilir. Kesin olan bir şey var - görünmez piyasa fiyatı mevcut fiyatın oluşumunu etkiliyor https://www.mql5.com/en/charts/3919337/eurusd-m5-e-global-trade
Sergiy Podolyak :
Ancak "jeopolitikayı" doğru bir şekilde hesaplayamayacaksınız. Ancak teklif fiyat aralığının kendisi, ortaya çıktığı gibi, yakın gelecekte nereye gideceğine dair tüm bilgileri zaten içeriyor. Monitörlerde görünmese de.
Yousufkhodja Sultonov :
Şimdi, monitörlerde görebilirsiniz ...
Çocuklar... dikkatli olun... lütfen. Ben reklam için enayiyim))) Hangi hu_nyu'yu satın alacağımı seçmek için oturuyorum)))
