Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 27
Ve Rusça düşünüp İngilizce cevap verdiğinizde, bu sizi şaşırtmıyor mu?
Avrupa, Ortadoğu'dan gelen mültecilerle ne yapacağını bilmiyor. Orta Doğu sorununu çözmemiz lazım yoksa Avrupa çöker.
Burada sorunu uzak görüşlü olarak gördünüz. Bu bir sorun bile değil, bir tür felaket (
Avrupa'da nüfusu bir milyon olan ülkeler var. Oradan bir derenin akacağını düşünürsek, bu ülkeler tamamen yok olabilir, çözülebilir.
Dolar karşısında para birimlerinin devalüasyon haritası (kontrol etmedi ... netten resimler)
Ülkeler Kamu Borç Haritası
Piyasa en iyi makroekonomik göstergedir .
+jeopolitik...+......
Piyasa manipülasyonu konusunda.
Euro Bölgesi GSYİH ile ilgili olumlu veriler çıktı ve euro düşüyor .... :)
Forex istatistikleri çalışmıyor. En azından ben eşleşme bulamadım. Farklı ülkeler (para birimleri), makroekonomik veriler vb. için LIBOR oranını da denedim. Bu konuda takılacak bir şey bulamadım. Kârlılıkta değil, hazinelerde (fiyatlarda) bazı kalıplar buldum. Tahviller kanalı tarihi yüksek seviyelerde kırarsa, dolar düşmeye başladı ama euro doğal olarak yükseldi.
Ancak "jeopolitikayı" doğru bir şekilde hesaplayamayacaksınız. Ancak teklif fiyat aralığının kendisi, ortaya çıktığı gibi, yakın gelecekte nereye gideceğine dair tüm bilgileri zaten içeriyor. Monitörlerde görünmese de.
Şimdi, monitörlerde görebilirsiniz ...