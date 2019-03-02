FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 905
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Banka yılda ne kadar faiz ödeyecek? 5-6! daha fazla değil!
geride kaldı şimdi bankalar mevduata %16-18 veriyor hangilerini yazmayacağım ama internetten kendin görebilirsin
karşı trendde istatistik. bu kesin biliyorum. gerisi akmaz.
ve kenarda bekleyeceğim =) açgözlülük iyiye yol açmaz =) (neden tahmin oyunları oynarım)
Bir sinyal var, giriyoruz. hayır sigara =)
izleme var mı
bu yatırımın yıllık enflasyonuna bakın ;)
Akşama bu çipi sinyallere atacağım gibi görünüyor. çok cesaretlendiriyor ... temelde arabalarla ilgili olarak kendi eleştirilerini ortaya koyuyor.
İyi günler Burada el hareketleri diyorsunuz.. Neden bir baykuş yazıp kontrol etmiyorsunuz?Bu, yönteminizin ne kadar etkili olduğunu anlamanızı sağlayacaktır.. Yoksa stratejinizde çok fazla insan faktörü var mı?
mdya, sağlık için başladılar ve barış için bittiler, bununla ilgili değildi
Örneğin, Rus rublesi için %16-18 verilebilir. Belarus rublesi için% 40-50 veriyorlar, ama! enflasyonu hesaba katarak, %5-6, daha fazla, hatta daha az çıkıyor
Saymak!
İsviçre frangı için size %16-18 verilmeyecek, orası kesin!!!
Muhtemelen, daha eski zaman dilimlerinde, sistem uzun vadede küçük bir yüzde verecek, makul bir MM ile yılda %10-20 civarında bir şey ...
Gecelik %20 diyor, yani %20. Ve genel olarak, bu beyefendi %100 yapmayı umursamıyor.
)))