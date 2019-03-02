FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 905

chepikds :
Banka yılda ne kadar faiz ödeyecek? 5-6! daha fazla değil!
geride kaldı şimdi bankalar mevduata %16-18 veriyor hangilerini yazmayacağım ama internetten kendin görebilirsin
 
Spekul :
bu yatırımın yıllık enflasyonuna bakın ;)
 
_new-rena :
karşı trendde istatistik. bu kesin biliyorum. gerisi akmaz.
izleme var mı
 
Myth63 :

ve kenarda bekleyeceğim =) açgözlülük iyiye yol açmaz =) (neden tahmin oyunları oynarım)

Bir sinyal var, giriyoruz. hayır sigara =)

bu doğru, genellikle terminali kapatırım
chepikds :
Akşama bu çipi sinyallere atacağım gibi görünüyor. çok cesaretlendiriyor ... temelde arabalarla ilgili olarak kendi eleştirilerini ortaya koyuyor.
 
chepikds :
mdya sağlık için başladılar barış için bittiler mesele bu değildi
_new-rena :
İyi günler Burada el hareketleri diyorsunuz.. Neden bir baykuş yazıp kontrol etmiyorsunuz?Bu, yönteminizin ne kadar etkili olduğunu anlamanızı sağlayacaktır.. Yoksa stratejinizde çok fazla insan faktörü var mı?
azfaraon :
baykuştan bahsediyor =)
 
Spekul :
mdya, sağlık için başladılar ve barış için bittiler, bununla ilgili değildi

Örneğin, Rus rublesi için %16-18 verilebilir. Belarus rublesi için% 40-50 veriyorlar, ama! enflasyonu hesaba katarak, %5-6, daha fazla, hatta daha az çıkıyor

Saymak!

İsviçre frangı için size %16-18 verilmeyecek, orası kesin!!!

 
chepikds :

Muhtemelen, daha eski zaman dilimlerinde, sistem uzun vadede küçük bir yüzde verecek, makul bir MM ile yılda %10-20 civarında bir şey ...

Gecelik %20 diyor, yani %20. Ve genel olarak, bu beyefendi %100 yapmayı umursamıyor.

)))

