FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 902

Yeni yorum
 
_new-rena :

onları farklı renklere boyayın. ve bir tik daha yüksek, diğeri daha düşük olduğunda ve bunun tersi olduğunda fiyata (hareket eğilimi - yukarı / aşağı) ne olduğunu görün. böyle bir sinyalin değişiminin en başında.

İşte MA ölçeklerine göre dünün resminin gelişimi , aşağıdan masallar çıktı, yukarıdan satıyor (üstte girişte birkaç masal engellendi, çalışmıyorlar):

Rena, bilmiyorum, putokollerin nesi var?
 
_new-rena :

onları farklı renklere boya. ve bir tik daha yüksek, diğeri daha düşük olduğunda ve bunun tersi olduğunda fiyata (hareket eğilimi - yukarı / aşağı) ne olduğunu görün. böyle bir sinyalin değişiminin en başında.

işte dünün resminin MA ölçeklerine göre gelişimi, aşağıdan çıkan masallar, yukarıdan satıyor:

Ekranınızda bu EUR/USD gibi görünüyor. Satışın tepesinden ise, onları kapatmak daha iyidir. EUR/USD/ aldım


[Silindi]  
Lesorub :
Rena, bilmiyorum, putokollerin nesi var?
Arabalardaki gecikmenin daha az olduğu ve CME'nin sitede tüm verilerin berbat olduğu konusunda bir şey yaptığı sonucuna vardım. Artık tahminlerle uğraşmak istemiyorum. arabalar bir gecede %20 puan aldı, bana yakışıyor...
[Silindi]  
Speculator_ :

Ekranınızda bu EUR/USD gibi görünüyor. Satışın tepesinden ise, onları kapatmak daha iyidir. EUR/USD/ aldım


düştüğünde kapanacaktır. bir koşul var - kârın en az %10'unu deponun %'si olarak kapatmam gerekiyor, bu nedenle yukarı hareketin başlangıcında satışlar kapanmadı.
[Silindi]  

Evet istediği yere otursun =) her şeyi doğru yapıyor =)

 
_new-rena :
Arabalardaki gecikmenin daha az olduğu ve CME'nin sitede tüm verilerin berbat olduğu konusunda bir şey yaptığı sonucuna vardım. Artık tahminlerle uğraşmak istemiyorum. arabalar bir gecede %20 puan aldı, bana yakışıyor...

Devam eden bir ticaret yok.

[Silindi]  
Speculator_ :

Devam eden bir ticaret yok.

merak etme zamanla herşey olacak
 
_new-rena :
merak etme zamanla herşey olacak
Yeşil, alım satım hesabından para çekilmesini ve kırmızı, küresel durdurma tetiklendikten sonra yenilenmeyi işaret eder. Ben kendim bazen daha fazla ve daha hızlı avlanmak için aptalım.
[Silindi]  
Speculator_ :
Yeşil, alım satım hesabından para çekilmesini ve kırmızı, küresel durdurma tetiklendikten sonra yenilenmeyi işaret eder. Ben kendim bazen daha fazla ve daha hızlı avlanmak için aptalım.
)
 
_new-rena :
Makinelerdeki gecikmenin daha az olduğu ve CME'nin siteyle ilgili tüm verilerin berbat olduğu bir şey yaptığı sonucuna vardım. Artık tahminlerle uğraşmak istemiyorum. arabalar bir gecede %20 puan aldı , bana yakışıyor...


Hmm, o zaman kaç mevduatın sızdırıldığını merak ediyorum? sadece gece için böyle bir yüzde varsa?

Test ettim, söylediğin iki vuruş, hem H1'de hem de genç ve kıdemli üzerinde boşaltıldı, durmadan ve kâr etmeden test edildi, kavşak bir açılıp kapanma sinyalidir ...

1...895896897898899900901902903904905906907908909...2119
Yeni yorum