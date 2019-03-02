FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 904
Size en son 2012'de birleştiğimi söylemiştim. birinci - 1000, ikinci - 100, üçüncü - 10 ile birleştirildi.
Çalışması için programı gürültüye tepki vermeyecek şekilde eklemeniz gerekir, yani. yanlış bir kesişme için, bu, işaretler arasındaki deltadır (optimizasyon parametresi ortaya çıkacaktır). ve ikincisi - istenen karı elde etmediyseniz, mashak sinyalini kilitlemeniz gerekir. başlangıçta negatif kilitler elde edilecek ve daha sonra (fark edeceksiniz) pozitif olanlar gidecek. şöyle deneyin.
Ayrıca deltayı yayılmaya bağladım, çünkü Ben onu yüzer hale getirdim ve teklif veren, programa değişken bir yayılma kullanarak gereksiz siparişler açma yetkisi vermeye başladı. spread, delta ile çarpılarak yeni bir delta değeri elde edilir. ikincisi gerçek için gereklidir.
Basit bir deyişle, bu fiyat peşinde koşuyor... Fiyat gitti, arabalar geçti, ama delta küçük, bekliyoruz, fiyat trend boyunca daha da ilerledi, delta tatmin ediyor, bir pozisyon açıyoruz ama fiyat 100-200pp trendini çoktan geçti (mecazi olarak, işlem gören TF'ye bağlı), sinyal çok gecikti, handikap üzerinde çalışmıyor...
İkincisi, kilitli ya da kilitsiz, önemli değil, bir sinyal var - bir giriş var, kilit buraya bir şey eklemez, hiçbir şey götürmez... Eh, en azından karlılığı etkilemez ...
Genel olarak, bir forma ile her şey basittir, bir ECN açın.
Yine de kendimden biraz ekleyeceğim, TF ne kadar düşükse, boşaltma o kadar hızlı olur;)
Muhtemelen, daha eski zaman dilimlerinde, sistem uzun vadede küçük bir yüzde verecek, makul bir MM ile yılda %10-20 civarında bir şey ...
Nereden biliyorsunuz...
soru, euronun şimdi yükselmeye hazır olup olmadığıdır.
Bir saat içinde yukarı ve aşağı hareket edecek.
evet, o zaman faiziyle bankaya yatırın ve endişelenmeyin)))
Nereden biliyorsunuz...
yani bu hafta, genel olarak, bir bekçi olacak, fiyat bir fıçıdaki ringa balığı gibi asılı kalacak ve daha sonra Cuma günü noncs üzerinde kalan tradedun'ları da bitirecekler))))
ve kenarda bekleyeceğim =) açgözlülük iyiye yol açmaz =) (neden tahmin oyunları oynarım)
Bir sinyal var, giriyoruz. hayır sigara =)
Efsane, düşüşün parlamaması için yeni bir sinyal açın, böylece abone kazanmazsınız;)
Ben yazmıyorum =) ekranda kendim için öyle =) bağlanmak isteyen bağlanacak zaten =)
Rena 7-8 pozisyonları, bu bir istatistik değil...