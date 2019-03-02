FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 909
Eh, tabii ki.. bu kadar.Herkes önce beyni için bir strateji bulur.
ama risk almadım =) 0,7836 notum var ama 0.7850'nin üzerindeki her şeyi satıcıların terk etmesinden korktum.
yani yemek borusu ve ahır için ...
Mucize alıntıları beynin kapanmasına izin vermiyor, her şeyi alt etmek istiyorlar)))
Ama aklıma bile gelmiyor.. 10 bin işlemde yöntemi kontrol etsem ve prensip kârlıysa aldansınlar.Kâr diyelim ki 80-250 puan seviyesinde olmasına rağmen.ne sonra yapabilirler mi? aptalca fiyatı böyle 300 puan mı hareket ettiriyorsun? Peki onların hilesi nedir Nedense birçok insan birinin kendilerinden bir şeyler almak istediğini düşünür... Aynı düşünceler açılıp düşünmeye başlamanıza izin vermez.
Ninja sinyali. Hesaplarımdan birine koydum, geçmiş tarih ilgimi çekmesin diye bugünden işler.
Soru - profilde görünüyor mu?
ve yeni hesabın kader olmadığını ??? =))) ve sonra bir öncekine göre, Ishim gibi
yani akımın sonu var. sonra bir sonuç. Ayrıca saat 10'da başladı...
Öyle olsun, "çirkin ördek yavrusu"))))
" çirkin ördek yavrusu "
" çirkin ördek yavrusu "
tam olarak bunu demek istedim))))
iyi, durum zaten iyileşti (+% 3.9), bu iş))) sosis, Ninja, annesine izin ver ...)))
Pound'da 5351 kontrol...
kraliçe nereye gidecek