FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 901
Onları dinleme, kendini takas et. neyse, burada kimse sana iyi bir şey söylemeyecek. 5 ve 15'lik periyotlarla dakikalarca iki e-MA atın ve tahminlerle beyninizi meşgul etmeyin. nereye giderse orada ticaret yap.
Düşmek satmak demek mi?
Ma-shki, bir sinyal değişikliği (giriş) ile izlemeye başlamak daha iyidir. bekle, yani. ve netlik için onları farklı renklerde boyamak daha iyidir.
ve böylece - daha iyi yıldız işaretleri çalışır.
dönem H1 iyi bir seçimdir. Dakikalar sadece robotlar için uygundur.
geceleri kızıl saçlı tavlamalar...
USD/JPY buradan sat
Bunu nasıl anlayabilirim: Bir sinyal değişikliği (giriş) ile izlemeye başlayın ?
onları farklı renklere boyayın. ve bir tik daha yüksek, diğeri daha düşük olduğunda ve bunun tersi olduğunda fiyata (hareket eğilimi - yukarı / aşağı) ne olduğunu görün. giriş - böyle bir sinyalin değişmesinin en başında. çıkış yolu, ruhunuzu dinlendirdiği kadar topladığınızdadır.
işte dünün resminin MA ölçeklerine göre gelişimi, masallar aşağıdan çıktı, yukarıdan satıldı (üstte girişte birkaç masal tıkandı, çalışmıyorlar):
Audi'nin uyması daha iyi olur, en az 0.80'lik bir artış var.
Oh iyi...