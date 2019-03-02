FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 901

Harika! hareket eureka'dan geçti, alışveriş zamanı geliyor
 
_new-rena :

Onları dinleme, kendini takas et. neyse, burada kimse sana iyi bir şey söylemeyecek. 5 ve 15'lik periyotlarla dakikalarca iki e-MA atın ve tahminlerle beyninizi meşgul etmeyin. nereye giderse orada ticaret yap.

Düşmek satmak demek mi?

Ma-shki, bir sinyal değişikliği (giriş) ile izlemeye başlamak daha iyidir. bekle, yani. ve netlik için onları farklı renklerde boyamak daha iyidir.

ve böylece - daha iyi yıldız işaretleri çalışır.

dönem H1 iyi bir seçimdir. Dakikalar sadece robotlar için uygundur.

 
Zaten çok düştü, satın almayı kaçırmayın, aksi takdirde gelecek yıla kadar satışta kalırsınız.
 

geceleri kızıl saçlı tavlamalar...


 
Lesorub :

geceleri kızıl saçlı tavlamalar...


Audi'nin uyması daha iyi olur, en az 0.80'lik bir artış var.
 

USD/JPY buradan sat


 
Bunu nasıl anlayabilirim: Bir sinyal değişikliği (giriş) ile izlemeye başlayın ?
onları farklı renklere boyayın. ve bir tik daha yüksek, diğeri daha düşük olduğunda ve bunun tersi olduğunda fiyata (hareket eğilimi - yukarı / aşağı) ne olduğunu görün. giriş - böyle bir sinyalin değişmesinin en başında. çıkış yolu, ruhunuzu dinlendirdiği kadar topladığınızdadır.

işte dünün resminin MA ölçeklerine göre gelişimi, masallar aşağıdan çıktı, yukarıdan satıldı (üstte girişte birkaç masal tıkandı, çalışmıyorlar):

 
Spekul :
Audi'nin uyması daha iyi olur, en az 0.80'lik bir artış var.

Oh iyi...


