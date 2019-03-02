FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 903
Evet istediği yere otursun =) her şeyi doğru yapıyor =)
Hmm, o zaman kaç mevduatın boşaltıldığını merak ediyorum? sadece gece için böyle bir yüzde varsa?
Test ettim, söylediğin iki vuruş, hem H1'de hem de genç ve kıdemli üzerinde boşaltıldı, durmadan ve kâr etmeden test edildi, kavşak bir açılıp kapanma sinyalidir ...
Sızdırdığım üç kişiden sonuncusunun 2012'de olduğunu söylemiştim. birinci - 1000, ikinci - 100, üçüncü - 10 ile birleştirildi.
Çalışması için programı gürültüye tepki vermeyecek şekilde eklemeniz gerekir, yani. yanlış bir kesişme için, bu, işaretler arasındaki deltadır (optimizasyon parametresi ortaya çıkacaktır). ve ikincisi - istenen kar toplanmadıysa, maşaların sinyalini kilitlemeniz gerekir. başlangıçta negatif kilitler elde edilecek ve sonra (fark edeceksiniz) pozitif olanlar gidecek. şöyle deneyin.
Ayrıca deltayı yayılmaya bağladım, çünkü Ben onu yüzer hale getirdim ve teklif veren, programa değişken bir yayılma kullanarak gereksiz siparişler açma yetkisi vermeye başladı. spread, delta ile çarpılarak yeni bir delta değeri elde edilir. ikincisi gerçek için gereklidir.
Oh iyi...
bebeği unut, onlar verirken sen almalısın
kuyu...
sen boşuna
in =) bu zalim amca bazen tüm ahududuları bozar. şişer ve fiyatını ileri geri verir =)
DOLL şarap???
soru, euronun şimdi yükselmeye hazır olup olmadığıdır.
yani bu hafta, genel olarak, bir bekçi olacak, fiyat bir varildeki ringa balığı gibi asılı kalacak ve daha sonra Cuma günü noncs üzerinde kalan tradedun'ları da bitirecekler))))