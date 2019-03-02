FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 908

_new-rena :
taak, gerçek hayatta bir program. burada sinyaller nasıl alınır?
piyasaya hangi prensiple girdiğini göstermez ve otomatik bir makine değildir, bu yüzden kurallar kendi takdirine bağlı olarak değişebilir
Myth63 :
Myth63 :
İki tane sarın =)

ikisi bir arada...

ve o zaman tüm dünyayı kutsamak için ne ...


azfaraon :
Kod yazıyorsun dediler.. Peki, bir script yaz.. Ve diyelim ki 4 hareketli ortalama olacak ve işlem geçmişini kullanarak, scripti kullanarak, iki kullanarak piyasaya giriş anındaki hareketlerin parametrelerini belirleyin. hareketli ortalamalar (geçiş) ve çıkış sinyalleri için iki tane .. Ve sonra bu ilkelere göre basit bir baykuş yazın ve diğer eşleşmeleri kontrol edin
makinenin testte kazanırsa gerçek hayatta da biçmeye başlayacağı gerçeği değil. anlayış zamanla gelir. her ilave hindi, onu daha da kötüleştiren yeni bir filtredir. 2 maskot bana yeter. baykuş zaten yazılı.
_new-rena :
makinenin testte kazanırsa gerçek hayatta da biçmeye başlayacağı gerçeği değil. anlayış zamanla gelir. her ilave hindi, onu daha da kötüleştiren yeni bir filtredir. 2 maskot bana yeter. baykuş zaten yazılı.
Evet, biliyorum))) Bundan bahsetmedim .. Başka birinin stratejisinin giriş noktalarının nasıl belirleneceğine dair bir varyant önerdim
Lesorub :

ama risk almadım =) 0.7836 notum var ama 0.7850'nin üzerindeki her şeyi satıcıların terk etmesinden korktum.
azfaraon :
Evet, biliyorum))) Bundan bahsetmedim .. Başka birinin stratejisinin giriş noktalarının nasıl belirleneceğine dair bir varyant önerdim

anladım)

bir strateji bulup kendim yazmak benim için daha kolay, ortaya çıktı)

_new-rena :

anladım)

bir strateji bulup kendim yazmak benim için daha kolay, ortaya çıktı)

Eh, tabii ki.. bu kadar.Herkes önce beyni için bir strateji bulur.
Myth63 :
sinyal, oluştur =) ve devam edin, orada her şey basit.

Ninja sinyali. Hesaplarımdan birine koydum, geçmiş tarih ilgimi çekmesin diye bugünden işler.

Soru - profilde görünüyor mu?

_new-rena :

Ninja sinyali. Hesaplarımdan birine koydum, geçmiş tarih ilgimi çekmesin diye bugünden işler.

Soru - profilde görünüyor mu?

Görüldü
