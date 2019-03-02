FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 908
taak, gerçek hayatta bir program. burada sinyaller nasıl alınır?
İki tane sarın =)
ikisi bir arada...
Kod yazıyorsun dediler.. Peki, bir script yaz.. Ve diyelim ki 4 hareketli ortalama olacak ve işlem geçmişini kullanarak, scripti kullanarak, iki kullanarak piyasaya giriş anındaki hareketlerin parametrelerini belirleyin. hareketli ortalamalar (geçiş) ve çıkış sinyalleri için iki tane .. Ve sonra bu ilkelere göre basit bir baykuş yazın ve diğer eşleşmeleri kontrol edin
makinenin testte kazanırsa gerçek hayatta da biçmeye başlayacağı gerçeği değil. anlayış zamanla gelir. her ilave hindi, onu daha da kötüleştiren yeni bir filtredir. 2 maskot bana yeter. baykuş zaten yazılı.
ikisi bir arada...
Evet, biliyorum))) Bundan bahsetmedim .. Başka birinin stratejisinin giriş noktalarının nasıl belirleneceğine dair bir varyant önerdim
anladım)
bir strateji bulup kendim yazmak benim için daha kolay, ortaya çıktı)
sinyal, oluştur =) ve devam edin, orada her şey basit.
Ninja sinyali. Hesaplarımdan birine koydum, geçmiş tarih ilgimi çekmesin diye bugünden işler.
Soru - profilde görünüyor mu?
