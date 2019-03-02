FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 912

Yeni yorum
[Silindi]  
7 dakika =)
 
pek önemi yok...
[Silindi]  
Lesorub :
pek önemi yok...
carnies var =) bacak tarafından Kanadalı-İngiliz =) kadıkta nasıl performans gösterdiğini hatırlıyorum =)
 
Myth63 :
carnies var =) bacak tarafından Kanadalı-İngiliz =) kadıkta nasıl performans gösterdiğini hatırlıyorum =)

kökler, karni...

17.30'da bir mucize yakalayacağım


 
Lesorub :

kökler, karni...

17.30'da bir mucize yakalayacağım


liranın 5250'ye gitmesi ideal olur
 
Spekul :
liranın 5250'ye gitmesi ideal olur

5290...

uzun zamandır burada sahtekarlık yok mu?

[Silindi]  
Yeni bir yüksekliğe ihtiyaç var
[Silindi]  
eğer altta ise, o zaman ideal, dediği gibi, 51 bölgesinde bir şeydir.
 
azfaraon :
Yeni bir yüksekliğe ihtiyaç var
kime?))
[Silindi]  
Spekul :
kime?))
piyasa ve ben tabi ki .. piyasadayım))
1...905906907908909910911912913914915916917918919...2119
Yeni yorum