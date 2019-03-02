FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 912
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
pek önemi yok...
carnies var =) bacak tarafından Kanadalı-İngiliz =) kadıkta nasıl performans gösterdiğini hatırlıyorum =)
kökler, karni...
17.30'da bir mucize yakalayacağım
kökler, karni...
17.30'da bir mucize yakalayacağım
liranın 5250'ye gitmesi ideal olur
5290...
uzun zamandır burada sahtekarlık yok mu?
Yeni bir yüksekliğe ihtiyaç var
kime?))