FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 874

Yeni yorum
[Silindi]  
Ishim :
real ile size tavsiye etmiyorum - bir demo ile başlayın.
bana göre değil (Kolyan) ama beni tanımak isteyenler söylesin))) biri tanışmış, gözlemleyeceğiz)))
 
stranger :

TA-dah)))

04.02.2015

10 işlem yap! - o zaman olacak - Ta evet! (pekala, istatistik yok (((()
 
Ishim :
10 işlem yap! - o zaman olacak - Ta evet! (pekala, istatistik yok (((()
Size 57'de işlemlerin kapanışını göstereceğime söz vermiştim, hatırlıyorum ama geçen hafta daha da yaşlı olduğunuzu da gösterdim, para verin?)))
 
_new-rena :
bana göre değil (Kolyan) ama beni tanımak isteyenler söylesin))) biri tanışmış, gözlemleyeceğiz)))
ne yapabilirsin? (Tuff blöf yaptığını söylüyor - hava atıyorsun)
 
Ishim :
ne yapabilirsin? (Tuff blöf yaptığını söylüyor - hava atıyorsun)
Bir yerde bu Tuf doğru)))))
[Silindi]  
_new-rena :
Şifre ve isim için sabırsızlanıyorum - mevcut demo anahtarını göndermiyorlar .... tekrar kayıt olun mu?
işte. Soru cevap beklemeden bırakıldı.
 
stranger :
Size 57'de işlemlerin kapanışını göstereceğime söz vermiştim, hatırlıyorum ama geçen hafta daha da yaşlı olduğunuzu da gösterdim , para verin?)))

Bizim neyimiz var

1) giriş +, ara sınav, final yok... 57 olsun.

2) yeni bir anlaşma - bekliyoruz! -

Ne parası, 1 anlaşma, aklını mı kaçırdın? bunun üzerine bir şeyler inşa etmek için .... (şimdi bayanlar, akordeonlar o zaman görünüyor, ama ya size başka bir şey göstermezlerse?)

[Silindi]  
Ishim :
ne yapabilirsin? (Tuff blöf yaptığını söylüyor - hava atıyorsun)
tam olarak değil. Tanıştığımızda kendime Kolyan derdim. Şarj etmeyin, sadece bir kez oldu, tk. adam ısrarcıydı ve eğlenmek istiyordu. Artık yapmayacağım) Ama şimdi izleyeceğim, asla bilemezsin, aniden bir misafir Kolyan'a gelecek ...
[Silindi]  

Benim açımdan şematik hareket

 
_new-rena :
tam olarak değil. Tanıştığımızda kendime Kolyan derdim. Şarj etmeyin, sadece bir kez oldu, tk. adam ısrarcıydı ve eğlenmek istiyordu. Artık yapmayacağım) Ama şimdi izleyeceğim, asla bilemezsin, aniden bir misafir Kolyan'a gelecek ...
büyük olasılıkla hiçbir yerde ticaret yapmıyor (evet, burada çok az insan ticaret yapıyor) ve sadece ne tür bir Kolyan bir selmag'dan sigara içmesini isterse ...
1...867868869870871872873874875876877878879880881...2119
Yeni yorum