FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 874
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
real ile size tavsiye etmiyorum - bir demo ile başlayın.
TA-dah)))
04.02.2015
10 işlem yap! - o zaman olacak - Ta evet! (pekala, istatistik yok (((()
bana göre değil (Kolyan) ama beni tanımak isteyenler söylesin))) biri tanışmış, gözlemleyeceğiz)))
ne yapabilirsin? (Tuff blöf yaptığını söylüyor - hava atıyorsun)
Şifre ve isim için sabırsızlanıyorum - mevcut demo anahtarını göndermiyorlar .... tekrar kayıt olun mu?
Size 57'de işlemlerin kapanışını göstereceğime söz vermiştim, hatırlıyorum ama geçen hafta daha da yaşlı olduğunuzu da gösterdim , para verin?)))
Bizim neyimiz var
1) giriş +, ara sınav, final yok... 57 olsun.
2) yeni bir anlaşma - bekliyoruz! -
Ne parası, 1 anlaşma, aklını mı kaçırdın? bunun üzerine bir şeyler inşa etmek için .... (şimdi bayanlar, akordeonlar o zaman görünüyor, ama ya size başka bir şey göstermezlerse?)
ne yapabilirsin? (Tuff blöf yaptığını söylüyor - hava atıyorsun)
Benim açımdan şematik hareket
tam olarak değil. Tanıştığımızda kendime Kolyan derdim. Şarj etmeyin, sadece bir kez oldu, tk. adam ısrarcıydı ve eğlenmek istiyordu. Artık yapmayacağım) Ama şimdi izleyeceğim, asla bilemezsin, aniden bir misafir Kolyan'a gelecek ...