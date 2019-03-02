FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 876

Yeni yorum
[Silindi]  
Lesorub :

pazar ve hafta sonları nefes alır:

pound ne ile? Sterlin düştü ve euro biraz büyüdü düşünüyorum? ve DC de ilginç.
 
stranger :

Bir nedir, 4, 5012, 5213, 5346 ve 5348) Yeter.

Genel olarak, evet, sizin dışınızda kimse burada işlem yapmıyor)))

ve anlaşma bir
 
_new-rena :
pound ne ile? Sterlin düştü ve euro biraz büyüdü düşünüyorum? ve DC de ilginç.

http://finance.yahoo.com/currency-investing

 
stranger :


Geçen hafta 5555'in üzerinde değildim)


böyleydi

ve haklı olarak öyleydi


 
SEVER11 :

böyleydi


Bunu daha olası aşağı söylediğini hatırlıyorum.
 
stranger :

Bu yüzden ya-ya da var, ama sadece ben varım)))

Geçen hafta 5555'in üzerinde değildim)

Neyi çarpıtıyorsun, sadece çok düşük bir düzeltme alıyor - ki ona işaret ettim! azfaraon :

Ve bunu zaten bana atfediyorsun ((((

tahminim (herkesin kaydı yok)

 
Ishim :

Neyi çarpıtıyorsun, sadece çok düşük bir düzeltme alıyor - ki ona işaret ettim! azfaraon :

Ve bunu zaten bana atfediyorsun ((((

tahminim (herkesin kaydı yok)

 
stranger :
Bunu daha olası aşağı söylediğini hatırlıyorum.
bu yüzden aşağı indi, ancak başlangıçtaki bir artışla ...
 
_new-rena :
pound ne ile? Sterlin düştü ve euro biraz büyüdü düşünüyorum? ve DC de ilginç.

ondan ne haber? bir ray yaz ve göreceksin...

orada büyük...

 
SEVER11 :
bu yüzden düştü
Tahminlerimiz en azından - HIS ile örtüşmeli! (böyle bir enfeksiyon hala kiloda - bir tür yeni virüs)
1...869870871872873874875876877878879880881882883...2119
Yeni yorum