FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 881
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
onları toplar mısın Böyle bir hobim yok (ne toplamak ne de vermek).
Teşekkür ederim! )
Teşekkür ederim !
Peki ... sayılar bile seslendirilemez mi?
Teşekkür ederim !
Peki ... sayılar bile seslendirilemez mi?
Teşekkür ederim !
Burada:
//---
Buradaki diğer her şey tekrar tekrar popüler bir şekilde açıklanmıştır. ))
bu bir programcı - hindi gibi bir şey görmüyor (bırak onu)
Neden? Senin aksine, en azından ben bir şey görüyorum. )))
Neden? Senin aksine, en azından ben bir şey görüyorum. )))
alıntılar! - sonra onları bir kutuya koy! (ölü konu)
Ve diğer her şey test edildi ve uygun sonuçlar çıkarıldı. ;)
Alıntılar evet, neredeyse ölü bir konu. ))) Bir şey çıkarabilirsiniz, ancak bunun için programlayabilmeniz gerekir. Yani şimdilik anlamadın. )))
Burada:
//---
Buradaki diğer her şey tekrar tekrar popüler bir şekilde açıklanmıştır. ))
MQL'de - zahmetli. Sea Sharpe'ım var. 16'sında, bir blok yandığında zamanı gelir.
Kendi bulmacalarınızı çözün. )))
Ve diğer her şey test edildi ve uygun sonuçlar çıkarıldı. ;)
Alıntılar evet, neredeyse ölü bir konu. ))) Bir şey çıkarabilirsiniz, ancak bunun için programlayabilmeniz gerekir. Yani şimdilik anlamadın. )))