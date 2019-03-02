FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2111
Biliyorum ama engel olmuyor ya da alışkınım...
Ana şey, bu şubeye her yeni gelenin aynı soruyu soracağı gerçeğine alışmamaktır: "Dalgalanıyor mu?" Ve her zamanki gibi cevaplamanız gerekecek: "Hayır, karışmaz ya da ben alışkınım."
Kibarlığına ve soğukkanlılığına hayranım)
Huzursuzluk ve endişe için bir neden gördünüz mü? Genelde her türlü saçmalığa hayran kalırsınız. Birisi fiyatın rüzgara karşı 5 puan gideceğini yüzde bir tahmin eder etmez ve işte oradasınız: "Vay! Harika!". )))
Nazik sözler için teşekkürler.
Kendimi aptal soruları cevaplamaktan nasıl kurtaracağımı düşünseydim, ticaret yapmak için zamanım olmazdı.
Pekâlâ, öyle düşünme. Aptalca sorularla dikkatinizin dağılmaması için ne yapmanız gerektiği zaten söylendi. ))
Yaptığınız şeye ticaret denilemez. Tüm mevduat için potansiyel sınırsız risk içeren bir düzeltme yakalama girişimi. İşin püf noktası, bu şekilde oldukça uzun süre dayanabilmeniz ve sonra aniden her şeyi birleştirebilmenizdir. Bunu modellemek kolaydır.
Birleştirebilirsin, kim tartışıyor, Kase bende yok. Ancak tarih, stratejiyi değiştirmeden tüm tahliyelerden kaçınılabileceğini, ancak çıkış noktasını değiştirerek - TS'm için en tehlikeli olanı, şu anda yen üzerinde olduğu gibi raflardır. Fikir üzerinde çalışmaya devam ediyorum ve şansa güvenmiyorum.
Hayır, sadece şansın drenajın sizi atlamayacağını umarsınız. )
Stratejiniz için en tehlikeli şey, tarihe nasıl baktığınızı hayal edin, buldozerden bir pozisyon açmak ve neredeyse her 5-10 puanda bir pozisyonun hacmini akılsızca arttırmaktır. Nasıl test ettin bilmiyorum. Testlerde kaç anlaşma vardı? EURUSD ve GBPUSD için mevcut tüm geçmiş boyunca ~ 300.000 işlemle testler yaptım. Test, aynı parametrelerle yılda ~%100 verimle geçti. Ama böyle bir strateji kullanmazdım. Diğer sembollerde aynı parametrelerle test ettikten sonra, tahliye olasılığının ne kadar yüksek olduğu hemen belli oldu. Bu, gün içi ve günlük oynaklığı hesaba katan uyarlanabilir algoritmaların kullanılmasına rağmen. Her sembolün sonsuza kadar sürecek bir tür özelliği olduğu yanılgısından hemen kurtulmak önemlidir.
Bu yüzden burada neyin tehlikede olduğunu anlayan bazı insanlar için tüm bu resimleriniz çok gülünç görünüyor. Elbette deneyin, ama doğru testleri yapabiliyorsanız neden gerçek hayatta paranızı riske atarak ve boş yere zaman kaybetmeden bunu yapın. ;)
Karı zaten sabitledim... robot hala bekliyor, ancak bir toparlanma olabileceğini düşünüyorum. Aşağı bir boşluk var.
yalnız onunla hemorajik ...
ve ay kulaklardan çekilir ...
Hayır, sadece şansın drenajın sizi atlamayacağını umarsınız. )
Burada karları var, bugün mantar bulduğum için sinek mantarı bile görmedim))))
İnsanlar, en azından önce pazarın ne olduğunu, kimin kim olduğunu ve ne yaptığını ve neden ve neden yaptığını anlamanız gerektiğini anlamıyorlar. Terminali açtım, hayal gücümle orada bir şey gördüm ve devam ediyorum. Evet bayrak ellerinde, sadece kendi paralarıyla öğrenecekler. Biraz.)
Burada karları var, bugün mantar bulduğum için sinek mantarı bile görmedim))))