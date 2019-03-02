FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2115

ve onların psikolojilerini anlamak, sen karanlıktasın
 
danışmanın kaynak kodunun adı nedir?
 
vladds :
danışmanın kaynak kodunun adı nedir?
peki gif veya başka bir şey gibi mi?
 
Ishim :
örneğin, şimdi euro böyle normal bir sürüşte 80 pip büyüyecek)))))

Sensei, bu komik bile değil.

vahşi tüccar :
Piyasa teorisi prensipte yoktur, sadece fayda sağlayanlar vardır.

Hayır, hayır, umurumda değil.

 
vladds :
peki gif veya başka bir şey gibi mi?
Hayır, orada kaynak png ile yazılmış.
 
Vizard_ :
Canopy .. 4'te her şey ... gerçek Jedi'ların gün içinde benzer bir şeyleri var, sanırım şu anda ...)))

Açık ... en azından tükürük bırakın)))


Sevgili Öğretmenimizi mi trollüyorsun???!!! Bunu bensiz tek başına yapmaya nasıl cüret edersin???
 
Vizard_ :
Canopy .. 4'te her şey ... gerçek Jedi'ların gün içinde benzer bir şeyleri var, sanırım şu anda ...)))

Açık ... en azından tükürük bırakın)))


ekranınız bir harita parçası gibi görünüyor - hazinenin gömülü olduğu yer!
 
stranger :
Sevgili Öğretmenimizi mi trollüyorsun???!!! Bunu bensiz tek başına yapmaya nasıl cüret edersin???
Ölüyorum))))))
 
Ishim :
ekranınız bir harita parçası gibi görünüyor - hazinenin gömülü olduğu yer!
Canopy... ne haritası))) m1'in üzerinizde kötü bir etkisi var... ufkunuzu genişletin)))
 
Ishim :
80 pip! ve şimdi yüz oldu! Günde 30 pip - kahretsin, her gün değil - seriliği seslendirmeyeceğim duraklar var. Pekala, parti ortalama (3 giriş) bir haftada ikiye katlanıyor, hepsi partiye bağlı, mm. (tahmini 14 katlama - 6 ay)

düz sonsuz değildir - bir martini yanlışlıkla eksi% 80'e düşebilir, çiftler her zaman efendi / köle ilkesine göre çalışmaz.

bahsettiğiniz çiftteki kod diğerinin kodu değil // efsanelerin hepsi

