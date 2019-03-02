FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2118

donHenaro :

mesele şu ki, eğer alıcılar olsaydı, o zaman dolar düşerdi.

ps belki mm üzerinde çalışır? ....

En azından şu anda Yahudi dilinde ne tür pozlarınız olduğunu gösterin...
 

Sedna uhtyshi olacak - aylar ...


 
7300'den ucuza bir Audi alacağım.
 

Devam edelim, aksi takdirde bağımlılıklar zaten kaldırıldı)

stranger :
7300'den ucuza bir Audi alacağım.
1.08 euro alacağım
 
Ishim :
ne için?


Herkese merhaba!


Odur!

Eurochka hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bana bir çizim gösterir misin???

Güleceksiniz, ancak 1.09'dan itibaren satın almam tökezliyor.

Ve genel olarak, 1.09'u beklemeden biraz yenebilirsin.


Teşekkür ederim !

 
donHenaro :

Genel olarak, euroyu satmayı başaramayan aynı şarkı, benim hatam değil, kısa sürdüm

ve dolar satan herkes tokatlanacak


Euro satıcıları 1.0853 ile dolandırılacak mı?

 

Burada ve şimdi sat...

İyi günler beyler tüccarlar!

 
Herkese merhaba!
Biri bana neden Alpler'deki "Virt.reality" yarışma sıralamasında olmadığımı söyleyebilir mi???

Teorik olarak, listede olması gerekir, ancak (
Ya da belki yanlış bir şey yapıyorum?



Teşekkürler!
 
tuma88 :
Herkese merhaba!
Biri bana neden Alpler "Sanal Gerçeklik" yarışma sıralamasında olmadığımı söyleyebilir mi???

Teorik olarak, listede olması gerekir, ancak (
Ya da belki yanlış bir şey yapıyorum?



Teşekkürler!

Fibs deneyin. Birdenbire mi?

