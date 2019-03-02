FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2117
Her şeye baktım, Çinlileri daha çok sevdim
Birinci sınıf, ikinci çeyrek. )))
Burada, Çinlilerle (veya bellerle) karşılaştırırsak.
eski yol...
İlk dakikaların çevirisi - Sensei için)))
Merhaba Sensei!
Çantanın üzerindeki yazı - Sensei'yi seviyorum)))
Sinyallerini takas etmekten aldığım şey bu (çantayı açar)
kağıt ... sadece kağıt))) çok kağıt)))
Onunla ne yapmalıyım?
çeneme yapışırım...
Sensei... sevgili Sensei...
Onlara daha fazla sinyal olmayacağını söyle, lokomotif düdükleri altında ticaret yapsınlar.
Ama doların düşeceği fikrine nereden ulaştınız, bu başlığın başlarında hiç görmedim, spekülasyon?
ve dolara karşı bahse giren herkesi tokatlıyor gibi görünüyor ve Idler her şeyi yen dolar satıyor
Evet, adamlar doğru tahmin etmediler, euroyu kısaltmanız gerektiği konusunda uyardım, sürekli kısa
ps Ve bunu anlamak için süper yeşim (önde gelen hindilerle) olmanıza gerek yok.
eski yol...
Tekrar düşün İlya, çok geç olmadan, hedefler 1.30'un çok ötesinde açıldı, geri dönmeden yukarı çıkabilir.
ps dolar güçlüdür ve bulut sürülerini harekete geçirir
Gece için böyle bir program
strenzh dolar endeksine alıcı olmadığını yazdı
veri verdi
mesele şu ki, eğer alıcılar olsaydı, o zaman dolar düşerdi.
ps belki mm üzerinde çalışır? ....