FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2117

Yeni yorum
 
new-rena :
Her şeye baktım, Çinlileri daha çok sevdim

Birinci sınıf, ikinci çeyrek. )))

Burada, Çinlilerle (veya bellerle) karşılaştırırsak.

 

eski yol...


 
Çinli kız kardeşler ... ayrıca mizahla ... ayrıca Öğretmeni onurlandırıyorlar)))
İlk dakikaların çevirisi - Sensei için)))

Merhaba Sensei!
Çantanın üzerindeki yazı - Sensei'yi seviyorum)))
Sinyallerini takas etmekten aldığım şey bu (çantayı açar)
kağıt ... sadece kağıt))) çok kağıt)))
Onunla ne yapmalıyım?
çeneme yapışırım...

Sensei... sevgili Sensei...


 
Ishim :
Onlara daha fazla sinyal olmayacağını söyle, lokomotif düdükleri altında ticaret yapsınlar.
Geçti ... ağlıyor)))
 
stranger :
Robyaty, bilgiler her zaman sınıflandırılmalı, pratikte kontrol edilmeli ve sizin için uygun ve anlaşılır olanı bırakılmalıdır, bu yüzden Google yardımcı olacaktır)

Sensei, azmi için Yusufahodja'ya saygı duyuyorum, ancak piyasa teorisinde teolojide olduğum gibi)))

Ama doların düşeceği fikrine nereden ulaştınız, bu başlığın başlarında hiç görmedim, spekülasyon?

ve dolara karşı bahse giren herkesi tokatlıyor gibi görünüyor ve Idler her şeyi yen dolar satıyor

Evet, adamlar doğru tahmin etmediler, euroyu kısaltmanız gerektiği konusunda uyardım, sürekli kısa

ps Ve bunu anlamak için süper yeşim (önde gelen hindilerle) olmanıza gerek yok.

 
Lesorub :

eski yol...


Tekrar düşün İlya, çok geç olmadan, hedefler 1.30'un çok ötesinde açıldı, geri dönmeden yukarı çıkabilir.

ps dolar güçlüdür ve bulut sürülerini harekete geçirir

 

Gece için böyle bir program

 
donHenaro :

Ama doların düşeceği fikrine nereden ulaştınız, bu başlığın başlarında hiç görmedim, spekülasyon?

ve dolara karşı bahse giren herkesi tokatlıyor gibi görünüyor ve Idler her şeyi yen dolar satıyor

Evet, adamlar doğru tahmin etmediler, euroyu kısaltmanız gerektiği konusunda uyardım, sürekli kısa

ps Ve bunu anlamak için süper yeşim (önde gelen hindilerle) olmanıza gerek yok.

strenzh dolar endeksine alıcı olmadığını yazdı

veri verdi

 
Zogman :

strenzh dolar endeksine alıcı olmadığını yazdı

veri verdi

mesele şu ki, eğer alıcılar olsaydı, o zaman dolar düşerdi.

ps belki mm üzerinde çalışır? ....

 
B\Y koy ve herkese iyi geceler, irili ufaklı bir balık yakala
Dosyalar:
image.jpg  285 kb
1...2110211121122113211421152116211721182119
Yeni yorum