FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2112
sinek mantarı...
evet rassos için lunediver 17.00 Moskova saatinde ...
yalnız onunla hemorajik ...
Burada karları var, bugün mantar bulduğum için sinek mantarı bile görmedim))))
İnsanlar, en azından önce pazarın ne olduğunu, kimin kim olduğunu ve ne yaptığını ve neden ve neden yaptığını anlamanız gerektiğini anlamıyorlar. Terminali açtım, hayal gücümle orada bir şey gördüm ve devam ediyorum. Evet bayrak ellerinde, sadece kendi paralarıyla öğrenecekler. Biraz.)
çalışıyoruz, ama bu kolay bir iş değil - kendileri iki yıl boyunca yerleri yıkamak için yazdılar)))))))))
ps
peki ya gümüş?
hiç yağmur var mı?
Hayır, sadece şansın drenajın sizi atlamayacağını umarsınız. )
Stratejiniz için en tehlikeli şey, tarihe nasıl baktığınızı hayal edin, buldozerden bir pozisyon açmak ve neredeyse her 5-10 puanda bir pozisyonun hacmini akılsızca arttırmaktır. Nasıl test ettin bilmiyorum. Testlerde kaç anlaşma vardı? EURUSD ve GBPUSD için mevcut tüm geçmiş boyunca ~ 300.000 işlemle testler yaptım. Test, aynı parametrelerle yılda ~%100 verimle geçti. Ama böyle bir strateji kullanmazdım. Diğer sembollerde aynı parametrelerle test ettikten sonra, tahliye olasılığının ne kadar yüksek olduğu hemen belli oldu. Bu, gün içi ve günlük oynaklığı hesaba katan uyarlanabilir algoritmaların kullanılmasına rağmen. Her sembolün sonsuza kadar sürecek bir tür özelliği olduğu yanılgısından hemen kurtulmak önemlidir.
Bu yüzden burada neyin tehlikede olduğunu anlayan bazı insanlar için tüm bu resimleriniz çok gülünç görünüyor. Elbette deneyin, ama doğru testleri yapabiliyorsanız neden gerçek hayatta paranızı riske atarak ve boş yere zaman kaybetmeden bunu yapın. ;)
Strateji 2013'te geliştirildi, aylarca geriye dönük testlerden sonra bir demo haline getirildi, ardından şimdi bir sentlik bir piyasada bir demo hesabında yarım yıldan fazla test yapıldı.
Aynı anda 10'dan fazla döviz çiftiyle çalışıyorum...
Tüm çiftler için ayarların aynı olması gerektiği yanlış bir kanıdır.
canavar ay...
Hocam 200 pp gürültülü olduğunu anlıyorum ama 30 pp değil. Pazartesi günü sana bir sterlinlik anlaşma yaptı - kabul etmedin mi? Tsmokai sessizce köşede, daha fazla sadaka olmayacak))))