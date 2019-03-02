FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2072
Neden bütün gün burada oturduğunu anlamıyorum, sadece para kazandığını söyleme)
Evgenia, "önce buradan oraya, sonra oradan oraya" düşüncesi, Öğretmenin birden fazla pamm boşaltmasına neden oldu, kimse nereden ve nereye bilmiyor, bu, satış ve/veya alımlar başladıktan sonra yapılır. - limit atarsın. Gün içi döviz ticareti, yeni başlayanlar , çubuklar, yıldızlar, "TA rakamları" vb. ile ticaret yapanlar için net bir tahliyedir.
Burada anahtar kelime kalın harflerle yazılmıştır. Ama aynı şekilde, şanslılar))
EUR cinsinden gerçek giriş - satın alma limiti 1.1055 TP 1.1085 hedef 1090 30 pip alacağım, zararı durdur 1.1024 (geleneksel olarak 30 pip)
İşte aslında olaydan sonra - ne çıkarın ne de toplayın! (30 pip)
Ekle. Aussie geceleri çalıştı (euro/yen) ama anlaşma olmadı ve olaydan sonra, sanırım tahmine gerek yok)))))
serin
ps
ve çip üzerindeki resim? tuz gibi mi
ürkek bir şekilde, paralar yükseldi - Evra, Kiwi, Audi hepsi biraz düştü -
paranın nasıl yeni zirvelere tırmandığı önemli değil
ps
insanlar şunu yazar:
" Put satışları çok yaygın. Çağrıları %3 satın alın%31'i para oldu, sabah tam hatırlamıyorum ama 15'ten fazla değil gibiydi.
çağrı hacimleri 1.12'de, o zaman ne bekliyoruz, ama koymada neredeyse pariteye dayandılar. ve 1'inde, aşağıdaki küçük şeyler için yapılan aramaların ölçülemez olduğunu görüyoruz.
sanki bugün değil - yarın çok gerçek ve zayıf olmayan bir dürtü hakkında bir sonuca varıyormuşum gibi.
+1 ve ben ekleyeceğim... eğer giriş gününü takas edersen kesinlikle her şeyi kesinlikle al.... ve çekimden sonra geri çevirmeye çalışma. bir ana kuralı hatırla!!!!!! önünüzde bir yıl daha var... sürekli piyasada olmak zorunda değilsiniz!!!!!!!!!
tamam bugünlük...
Zaten gözlerde zarebilo.Tipo bir yerde balkabağı evet? ya da ne?
Gizli anlamı nedir?
Serin gölge! Sensei, bu kadar sık bir ızgara için ne var?
Eğilimin en başında yakalandığını ve bunun için verilen mücadeledeki tüm dezavantajlara dayanacağını düşünüyor. Yaklaşık 6 yıl önce bu şeyleri çitle çevirdim, drenaj sağlanıyor ...
Peki, bu Martin açarsa, ama açar))