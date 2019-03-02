FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2020
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bana sürekli kazanan en az bir bot göster. Bu soruyu burada yüzüncü kez soruyorum, durumumu verebilirim, botu belirtir misin?
Ama bunların hepsi şiir, şimdi delta hakkında bir ders dinlemeyi çok isterim, ona nasıl bakacağım))))
İşte burada.
Bana sürekli kazanan en az bir bot göster. Bu soruyu burada yüzüncü kez soruyorum, durumumu verebilirim, botu belirtir misin?
Ama bunların hepsi şiir, şimdi delta hakkında bir ders dinlemeyi çok isterim, ona nasıl bakacağım))))
Gösterdim. Şu anda striptiz yapmıyorum, yapmak da istemiyorum.
neredeyse hiç böyle bot olmadığı gerçeği, %100 eminim
Bana sürekli kazanan en az bir bot göster. Bu soruyu burada yüzüncü kez soruyorum, durumumu verebilirim, botu belirtir misin?
Ama bunların hepsi şiir, şimdi delta hakkında bir ders dinlemeyi çok isterim, ona nasıl bakacağım))))
kararlı nedir? Kaç yıl? Burada, demoda, bot yakında bir yaşında olacak - herhangi bir özel düşüş olmadan ve üzerinde çalışılan ve algoritmada dikkate alınanlar olmadan %2 %5'lik bir düşüşle çalıştı. Tabii ki, gerçek hayatta biraz daha zor - kaymalar var ... ama çok kritik değil.
Bot 6517 sipariş aldı....
ero uygunsuz bir şey büyümeye gitti.
Mudokovaty moder mizahi gönderileri temizler. Rüya Sihirbazı beklemeye devam ediyor
07.07 ve 05.27'deki en düşük güncellemeler, yüzde maviye kadar)))
Yunanistan geri adım attı. Yaşlı olan hıçkırdı. Oduncu ayı sıktı)))
Mudokovaty moder mizahi gönderileri temizler. Rüya Sihirbazı beklemeye devam ediyor
07.07 ve 05.27'deki en düşük güncellemeler, yüzde maviye kadar)))
yani pahalı euro ab gerekli değildir.
çökerler mi sizce?
Bıyık, kilo başına kina olmayacak mı?
Bıyık, kilo başına kina olmayacak mı?
Stolnikov'a hediye. Ben saçmalık satmıyorum. dalgalar, fibonacci, pire gibi... ama kalıplar var. tip kanallar, destek, direnç. cd, metaka'dan daha bilgilendirici bir büyüklük sırasıdır. günlerce otur, ama kendininkini ara. bir kişisel paylaşın, bir konuşma olacak. peki ya nafik, akılsız talebelere mi ihtiyacım var?