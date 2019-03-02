FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2019

ee, neden gönderiyi sildiler????
 
seni izliyor

 
Nikolai Romanovskyi :
Yine yirmi beş, ellerimi koparırım))
Sakin ol, bu robotik ticareti ve ben izliyorum. GBPUSD artışının şimdilik bittiğini düşünüyorum...
 
stranger :
Bot sadece ticarette yardımcı olabilir, ticaret yapamaz)

Evet, o da dahil olmak üzere bir gösterge olarak. Genelde onunla eşit gidersek 50 ila 50 kâr bölüşülür.

Yine de kiloları tuzladım...

 
-Aleks- :

Evet, o da dahil olmak üzere bir gösterge olarak. Genelde onunla eşit gidersek 50 ila 50 kâr bölünür.

Yine de kiloları tuzladım...

İşte kaşınan eller))
 
Nikolai Romanovskyi :
İşte kaşınan eller))
Bu kesin, ama toplamda 0.1 lot koydum - Hafta sonuna kadar birikimleri biriktirmem gerekiyor - Hafta sonu yeniden yatırım yapacağım - lotu danışmana yükselteceğim.
 
Shaw bir adama saldırdı - bot çalışıyor, adam dinleniyor. Pekala
 
ero uygunsuz bir şey büyümeye gitti.
 
new-rena :
Shaw bir adama saldırdı - bot çalışıyor, adam dinleniyor. Pekala

Bana sürekli kazanan en az bir bot göster. Bu soruyu burada yüzüncü kez soruyorum, durumumu verebilirim, botu belirtir misin?

Ama bunların hepsi şiir, şimdi delta hakkında bir ders dinlemeyi çok isterim, ona nasıl bakacağım))))

 
khorosh :
Euro'nun en az 1.1207'ye gideceğini düşünüyorum. Kim düşünür?
İşte burada (Sessizce kendime).
