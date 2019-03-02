FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2022

stranger :

Evet, zaten "başarıları" ile ayağa kalktılar

sallamak güzel, Yaşlı! Gerçeklerden sonra başarını paylaşıyor musun? ))

yabancı :

böylece kelimeleri çıkaramazsınız - sat veya satın al ve hareket başlar başlamaz, “Biliyordum”, “Dedim” çığlıklarıyla çalılardan atlarlar.)

evet trendi yakaladık. Bunu neden öğretelim? Yukarı çıkalım - hoşçakal. Aşağı - satmak
bir daire yakalayabilmemiz gerekiyor. Daha da kolay ... Bu ne tür bir bilim?

Delta ile ilgili dersi dinlerdim
 
stranger :
Yalnızca fiyatın geçmişte nerede olduğunu gösteren göstergeleri inceleyerek nasıl bir şey öğrenebilirsiniz? Ve burada hemen hemen herkes bunu yapıyor, sadece yapmıyorlar, aynı zamanda bu "öğretiye" dayanarak mucize hindiler (danışmanlar) da yazıyorlar. Ve tek yapmanız gereken bir kitap alıp ne ve nasıl çalıştığını okumak. Gizli bilgi yoktur, sadece tembellik ve kafa karışıklığı vardır.
hindiler - geçti bir aşama. Evet - ticarette yardımcı olanlar var - artık yok. Ve böylece - tek başıma - tek başıma))

Hangi kitabı bile okuyabiliyorsun? Seçenekler ve vadeli işlemler hakkında Tomset ve Hull okumaya başladım - bunu hemen yapmak zor - neredeyse katlandım
 
Daniil Stolnikov :
ve ben
 
Daniil Stolnikov :
Olaydan sonra nasıl? Dün doların düşeceğini mi söyledi? Yoksa tüm işlemler gerçek zamanlı olarak mı gösterilmeli? Yani olmayacak.

Hangi bilim? Evet, temel şeyleri, yani piyasanın nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz. Ve orada bir şey yakalarsın ve ticaret yaparsın. Beni güldürme.

 
stranger :

peki, dedi - pound düşecek - düştü)) ama dolar bekleniyor - kanalın tepesinden sıçradı)) Peki, bu bir geri dönüş))

Piyasanın nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ancak ivmeyi yakalamak için bu gerekli değildir)) Şu anda kar
 
Daniil Stolnikov :
peki, dedi - pound düşecek - düştü)) ama dolar bekleniyor - kanalın tepesinden sıçradı)) Peki, bu bir geri dönüş))

Piyasanın nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ancak ivmeyi yakalamak için bu gerekli değildir)) Şu anda kar

Böylece tüm kalabalığın içinde kendini göğsünde dövüyorsun ki hayatında bu asla olmayacak.

Ve bu bir geri tepme değil.

 
stranger :

Korkunç bir sırrı ifşa edeceğim, dolar düşmeyecek, ama bugün bunun sadece bir düzeltme olduğu gerçeği, Yahudiler için tek bir yol var - pound gibi, bugün büyüdü, Pazartesi günü geri döndü. 1.10
 
bekle ve gör. deltada ne var
 
donHenaro :
Korkunç bir sırrı ifşa edeceğim, dolar düşmeyecek, ama bugün bunun sadece bir düzeltme olduğu gerçeği, Yahudiler için tek bir yol var - pound gibi, bugün büyüdü, Pazartesi günü geri döndü. 1.10
Euro'nun alıcıları sayesinde sizin ve dünkü teşekkürlerinizden memnun kaldım ve bugünün düşünceleri beni de memnun ediyor. Teşekkürler)))))
 
Daniil Stolnikov :
hindiler - geçti bir aşama.
Boşuna ... komik, ama ben basit bir makine üzerinde çalışıyorum ve makineler çalışmıyor dedikleri zaman gülümsüyorum. Bu, "+", "-", "/", "*", "^" ve diğerlerinin çalışmadığı şeydir. Aynı şey Fibonacci için de söylenebilir - finans dünyasına ilgi ancak işe yarayabilir - saçma!
