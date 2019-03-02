FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2071
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gelecekteki ciltlere bir bağlantı var mı? ))
vsa, doğru anladıysam, dayanak varlığın hacimlerini kullanır,
Rusça'da da çok fazla malzeme var
YouTube'da var - yarım saat içinde arka planda çalışabilir ve dinleyebilirsiniz
başka kim beni mutlu ederdi
Ben üzgün değilim...
Ben üzgün değilim...
bu nasıl? yine raylar? ya da farklı bir şey mi?
evet saçmalık...
evet saçmalık...
serin
ps
ve çip üzerindeki resim? tuz gibi mi
ürkek bir şekilde, paralar yükseldi - Evra, Kiwi, Audi hepsi biraz düştü -
paranın nasıl yeni zirvelere tırmandığı önemli değil
ps
insanlar şunu yazar:
" Put satışları çok yaygın. Çağrıları %3 satın alın%31'i para oldu, sabah tam hatırlamıyorum ama 15'ten fazla değil gibiydi.
çağrı hacimleri 1.12'de, o zaman ne bekliyoruz, ama koymada neredeyse pariteye dayandılar. ve 1'inde, aşağıdaki küçük şeyler için yapılan aramaların ölçülemez olduğunu görüyoruz.
sanki bugün değil - yarın çok gerçek ve zayıf olmayan bir dürtü hakkında bir sonuca varıyormuşum gibi.
Neden bütün gün burada oturduğunu anlamıyorum, sadece para kazandığını söyleme)
Evgenia, "önce buradan oraya, sonra oradan oraya" düşüncesi, Öğretmenin birden fazla pamm boşaltmasına neden oldu, kimse nereden ve nereye bilmiyor, bu, satış ve/veya alımlar başladıktan sonra yapılır. - limit atarsın. Gün içi döviz ticareti, yeni başlayanlar, çubuklar, yıldızlar, "TA rakamları" vb. ile ticaret yapanlar için net bir tahliyedir.
Neden bütün gün burada oturduğunu anlamıyorum, sadece para kazandığını söyleme)
Evgenia, "önce buradan oraya, sonra oradan oraya" düşüncesi, Öğretmenin birden fazla pamm boşaltmasına neden oldu, kimse nereden ve nereye bilmiyor, bu, satış ve/veya alımlar başladıktan sonra yapılır. - limit atarsın. Gün içi döviz ticareti, yeni başlayanlar, çubuklar, yıldızlar, "TA rakamları" vb. ile ticaret yapanlar için net bir tahliyedir.
serin
ps
ve çip üzerindeki resim? tuz gibi mi
ürkek bir şekilde, paralar yükseldi - Evra, Kiwi, Audi hepsi biraz düştü -
paranın nasıl yeni zirvelere tırmandığı önemli değil
ps
insanlar şunu yazar:
" Put satışları çok yaygın. Çağrıları %3 satın alın%31'i para oldu, sabah tam hatırlamıyorum ama 15'ten fazla değil gibiydi.
çağrı hacimleri 1.12'de, o zaman ne bekliyoruz, ama koymada neredeyse pariteye dayandılar. ve 1'inde, aşağıdaki küçük şeyler için yapılan aramaların ölçülemez olduğunu görüyoruz.
sanki bugün değil - yarın çok gerçek ve zayıf olmayan bir dürtü hakkında bir sonuca varıyormuşum gibi.
Neden bütün gün burada oturduğunu anlamıyorum, sadece para kazandığını söyleme)
...