FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2071

Daniil Stolnikov :
Gelecekteki ciltlere bir bağlantı var mı? ))

vsa, doğru anladıysam, dayanak varlığın hacimlerini kullanır,

Rusça'da da çok fazla malzeme var

YouTube'da var - yarım saat içinde arka planda çalışabilir ve dinleyebilirsiniz

 
stranger :
başka kim beni mutlu ederdi

Ben üzgün değilim...


 
Lesorub :

Ben üzgün değilim...


bu nasıl? yine raylar? ya da farklı bir şey mi?
 
Zogman :
bu nasıl? yine raylar? ya da farklı bir şey mi?

evet saçmalık...


 
Lesorub :
evet saçmalık...

serin

ps

ve çip üzerindeki resim? tuz gibi mi

ürkek bir şekilde, paralar yükseldi - Evra, Kiwi, Audi hepsi biraz düştü -

paranın nasıl yeni zirvelere tırmandığı önemli değil

ps

insanlar şunu yazar:

" Put satışları çok yaygın. Çağrıları %3 satın alın

%31'i para oldu, sabah tam hatırlamıyorum ama 15'ten fazla değil gibiydi.
çağrı hacimleri 1.12'de, o zaman ne bekliyoruz, ama koymada neredeyse pariteye dayandılar. ve 1'inde, aşağıdaki küçük şeyler için yapılan aramaların ölçülemez olduğunu görüyoruz.

sanki bugün değil - yarın çok gerçek ve zayıf olmayan bir dürtü hakkında bir sonuca varıyormuşum gibi.

 

Neden bütün gün burada oturduğunu anlamıyorum, sadece para kazandığını söyleme)

Evgenia, "önce buradan oraya, sonra oradan oraya" düşüncesi, Öğretmenin birden fazla pamm boşaltmasına neden oldu, kimse nereden ve nereye bilmiyor, bu, satış ve/veya alımlar başladıktan sonra yapılır. - limit atarsın. Gün içi döviz ticareti, yeni başlayanlar, çubuklar, yıldızlar, "TA rakamları" vb. ile ticaret yapanlar için net bir tahliyedir.

stranger :

Neden bütün gün burada oturduğunu anlamıyorum, sadece para kazandığını söyleme)

Evgenia, "önce buradan oraya, sonra oradan oraya" düşüncesi, Öğretmenin birden fazla pamm boşaltmasına neden oldu, kimse nereden ve nereye bilmiyor, bu, satış ve/veya alımlar başladıktan sonra yapılır. - limit atarsın. Gün içi döviz ticareti, yeni başlayanlar, çubuklar, yıldızlar, "TA rakamları" vb. ile ticaret yapanlar için net bir tahliyedir.

+1 ve ben ekleyeceğim... eğer giriş gününü takas edersen kesinlikle her şeyi kesinlikle al.... ve çekimden sonra geri çevirmeye çalışma. bir ana kuralı hatırla!!!!!! önünüzde bir yıl daha var... sürekli piyasada olmak zorunda değilsiniz!!!!!!!!!
 
Bir Yahudi 1,1020 aldım, bana çarptı))
 
Zogman :

serin

ps

ve çip üzerindeki resim? tuz gibi mi

ürkek bir şekilde, paralar yükseldi - Evra, Kiwi, Audi hepsi biraz düştü -

paranın nasıl yeni zirvelere tırmandığı önemli değil

ps

insanlar şunu yazar:

" Put satışları çok yaygın. Çağrıları %3 satın alın

%31'i para oldu, sabah tam hatırlamıyorum ama 15'ten fazla değil gibiydi.
çağrı hacimleri 1.12'de, o zaman ne bekliyoruz, ama koymada neredeyse pariteye dayandılar. ve 1'inde, aşağıdaki küçük şeyler için yapılan aramaların ölçülemez olduğunu görüyoruz.

sanki bugün değil - yarın çok gerçek ve zayıf olmayan bir dürtü hakkında bir sonuca varıyormuşum gibi.

Bunların hepsi saçmalık.
 
stranger :

Neden bütün gün burada oturduğunu anlamıyorum, sadece para kazandığını söyleme)

...

Kase soruluyor. Evet, kapı dönüşünden her yerde. ))
