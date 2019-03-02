FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2021
Stolnikov'a hediye. Ben saçmalık satmıyorum. dalgalar, fibonacci, pire gibi... ama kalıplar var. tip kanallar, destek, direnç. cd, metaka'dan daha bilgilendirici bir büyüklük sırasıdır. günlerce otur ama kendininkini ara. kişisel olarak paylaşın, bir konuşma olacak. peki nafik, akılsız talebelere mi ihtiyacım var?
Ben öğrenci değilim ve sen öğretmen değilsin
hediye nerede - kendinize bir hediye mi gönderiyorsunuz?
Tagil'den, Nizhny'densiniz)
photoshoplu...
Bir şeyi berbat ettin - yanında değildim - hatta geçiyorsun
ay ereksiyon:
Biliyorsun Daniilko, ganimetler forumda dönüyor. işte gibiyim. ama kişisel iletişimden, 2'den fazla kişinin handikapı kazanmadığından eminim. yani nefik mosk sözde başarıya katlanmak. Geçen yaz euro ve poundun, bir ay önce de baksoen'in satılması emrini verdim. Hiçbir şey değişmedi.
Evet, zaten "başarıları" ile ayağa kalktılar, bu yüzden kelimeleri çıkaramazsınız - sat veya satın al ve hareket başlar başlamaz, "Biliyordum" çığlıklarıyla çalılardan dışarı atlarlar, " Söyledim".)
Delta'yı anlıyor musun? Ben altında değilim .... k)
Çiftler halinde, bir cihazda ters - düz.
Anlamıyorum - forumda böyle bir hamurla yatırımcıları cezbediyor musunuz? Ah gülme!!! Kurslara gidin, cazibe merkezlerine gidin veya özel forumlarda sorun. Belki sizin gibi insanlar sizi deneylere gönderir...
Başarıyla övünmek mi? Nerede - göster? Paralel bir daldan bahsediyorsanız - peki, o zaman başarı değil - o zaman başarıya giden yol - yoldayım ...
Uzun vadede 500 demet öngörüyor musunuz? Peki, buna kim karşı? Burada ne yapıyorum? Bilgi paylaşmak istemiyorsanız, aslında önemsizdir - paylaşmayın. Senin seçimin. Haklısın. Sadece onu tanımadığım için değerli. Ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmez - biliyorum ...
Yalnızca fiyatın geçmişte nerede olduğunu gösteren göstergeleri inceleyerek nasıl bir şey öğrenebilirsiniz? Ve burada hemen hemen herkes bunu yapıyor, sadece yapmıyorlar, aynı zamanda bu "öğretiye" dayanarak mucize hindiler (danışmanlar) da yazıyorlar. Ve tek yapmanız gereken bir kitap alıp ne ve nasıl çalıştığını okumak. Gizli bir bilgi yoktur, sadece tembellik ve kafa karışıklığı vardır.
Ve 5 incir kısa vadelidir.