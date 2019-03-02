FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2069

Zogman :

link varsa sevinirim

"vsa" ruhunda mı? "oyun piyasası yapıcıları" mı?

neden bir bağlantıya ihtiyacın var? herhangi bir piyasa kar amacı gütmek için yaratılır, tabii ki piyasalar
 
Zogman :

Anlamıyorum,

kısa olmayı tavsiye ettiler - size göre bir pound aldılarsa neden buna ihtiyaçları var?

yoksa 1.558X'te sl'si olanlara satmayı bekledikleri sizce işe yarar mı? O zaman fiyatı nasıl bu seviyeye yükseltebilirler? ve neden daha önce?

ve çok kiloları olduğu fikri nereden geliyor?

Ne hakkında konuşuyorsun.
 
Evgenya1 :
Ne hakkında konuşuyorsun.
yeni rené'ye yanıt
 

Evgenya1 :
ve bu konuda şu ana kadar profesyonel olmadığımı yazdım) ipliği dinle, elbette o bir süper profesyonel, sadece bazen sunumunu doğru bir şekilde okuman gerekiyor //

şimdilik, satış 1.5589'dan - keskin nişancı doğruluğu ...

ertelediniz mi yoksa duruma göre ellerinizle mi?

sorunun anlamı şu ki, Chicago verilerine göre, bir pip doğruluğu ile fiyat toparlanma seviyesini görmek mümkün müdür?

 
Eylül ayında maksimum faiz
 
Evgenya1 :
Eylül ayında maksimum faiz
eller veya bir meslekten olmayan?
 
new-rena :
Anlıyorum. demek ki şu an bankadaki durak tork) dedi - cezbetmek) şu anda insanlar oraya sürüklenecek ve küçük poundlarını kendi yöntemleriyle atacaklar)
Gün ışığı kadar açık - banka bir “tahmin” yapıyor, hamsterlar yapıyor, sonra her şey senaryoya göre - durağın biraz üstüne çıkıyoruz ve geri dönüyoruz - her şey saat gibi
 
Zogman :
eller veya bir meslekten olmayan?
her şeyi ellerimle yaparken, ama hala söylemeyi öğreniyorum /// pek bir şey bilmiyorum
 
new-rena :
açıklamak için nefesim tükendi
Duymadım - açıklayabilir misin? :)
 
Daniil Stolnikov :
Gün ışığı kadar açık - banka bir “tahmin” yapıyor, hamsterlar yapıyor, sonra her şey senaryoya göre - durağın biraz üstüne çıkıyoruz ve geri dönüyoruz - her şey saat gibi


herşey olabilir

ama bu bakış açısı bana biraz mantıklı geliyor

