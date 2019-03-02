FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2069
link varsa sevinirim
"vsa" ruhunda mı? "oyun piyasası yapıcıları" mı?
Anlamıyorum,
kısa olmayı tavsiye ettiler - size göre bir pound aldılarsa neden buna ihtiyaçları var?
yoksa 1.558X'te sl'si olanlara satmayı bekledikleri sizce işe yarar mı? O zaman fiyatı nasıl bu seviyeye yükseltebilirler? ve neden daha önce?
ve çok kiloları olduğu fikri nereden geliyor?
Ne hakkında konuşuyorsun.
ve bu konuda şu ana kadar profesyonel olmadığımı yazdım) ipliği dinle, elbette o bir süper profesyonel, sadece bazen sunumunu doğru bir şekilde okuman gerekiyor //
şimdilik, satış 1.5589'dan - keskin nişancı doğruluğu ...
ertelediniz mi yoksa duruma göre ellerinizle mi?
sorunun anlamı şu ki, Chicago verilerine göre, bir pip doğruluğu ile fiyat toparlanma seviyesini görmek mümkün müdür?
Eylül ayında maksimum faiz
Anlıyorum. demek ki şu an bankadaki durak tork) dedi - cezbetmek) şu anda insanlar oraya sürüklenecek ve küçük poundlarını kendi yöntemleriyle atacaklar)
eller veya bir meslekten olmayan?
açıklamak için nefesim tükendi
Gün ışığı kadar açık - banka bir “tahmin” yapıyor, hamsterlar yapıyor, sonra her şey senaryoya göre - durağın biraz üstüne çıkıyoruz ve geri dönüyoruz - her şey saat gibi
herşey olabilir
ama bu bakış açısı bana biraz mantıklı geliyor