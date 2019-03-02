FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2061

Herkese merhaba, çoğunluğun MT5 forumuna geçtiğini görüyorum, 1 sorum var, PM'ler MT4 forumundan nereye gitti?
 
Daniil Stolnikov :
Yapılması gereken ciddi bir iş var - bunu kim yapacak? ))
Siz burada oturun, düşünün ve hemen şimdi acele edip her şeyi bulacağım.
 
stranger :
Rusya'da yaşlı iyi adamlar henüz ölmedi
 
Daniil Stolnikov :
Danil, buradaki en küçüğün, kendin sürerdin, bak, neden yaşlı adamı sürüyorsun?
 
donHenaro :
bu Di'Caprio sonsuza kadar genç)) Acele etmek için zaten yaşlıyım

ZY Evet ve benim için - boynuma kadar - bir milyon kazanmak, bir timsahın ağzını çarpmak, dürtü teorisini geliştirmeye yardımcı olmak için zamanım yok .......
 
Daniil Stolnikov :
bu Di'Caprio sonsuza kadar genç)) Acele etmek için zaten yaşlıyım

İzlemesi güzel - hepsi çok çalışkan :)
 
Server Muradasilov :
söylemeye gerek yok!!!
 
Daniil Stolnikov :
bu Di'Caprio sonsuza kadar genç)) Acele etmek için zaten yaşlıyım

İçeride, ben toparlarken, meşgul ol.
 
stranger :
evet, neredeyse seninle ortak olan önemli şeyi unuttum - bu konuda boşuna öğüteceğim))
 
Daniil Stolnikov :
Burada esas olarak trolleme yapıyoruz ve Usta'yı onurlandırıyoruz. Ve Büyük Öğretmenimizi onurlandırmak ve yüceltmek gibi bir mesleğe boş gevezelik denilemez.
