FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2061
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yapılması gereken ciddi bir iş var - bunu kim yapacak? ))
Siz burada oturun, düşünün ve hemen şimdi acele edip her şeyi bulacağım.
Rusya'da yaşlı iyi adamlar henüz ölmedi
Danil, buradaki en küçüğün, kendin sürerdin, bak, neden yaşlı adamı sürüyorsun?
ZY Evet ve benim için - boynuma kadar - bir milyon kazanmak, bir timsahın ağzını çarpmak, dürtü teorisini geliştirmeye yardımcı olmak için zamanım yok .......
bu Di'Caprio sonsuza kadar genç)) Acele etmek için zaten yaşlıyım
ZY Evet ve benim için - boğazıma kadar - bir milyon kazanmak, bir timsahın ağzını çarpmak, dürtü teorisini geliştirmeye yardımcı olmak için zamanım yok .......
İzlemesi güzel - hepsi çok çalışkan :)
bu Di'Caprio sonsuza kadar genç)) Acele etmek için zaten yaşlıyım
ZY Evet ve benim için - boynuma kadar - bir milyon kazanmak, bir timsahın ağzını çarpmak, dürtü teorisini geliştirmeye yardımcı olmak için zamanım yok .......
İçeride, ben toparlarken, meşgul ol.
evet, neredeyse seninle ortak olan önemli şeyi unuttum - bu konuda boşuna öğüteceğim))