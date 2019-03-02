FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2060

Daniil Stolnikov :
ahh, yani sen bir yazışma cerrahı-temizleyici misin? Ve düşündüm - saygın bir insan - üzüntü ...
Oh, bu sefer her şeyi doğru anladım, saygın bir insan burada YALNIZDIR ve tatillerde hepimiz yürüyüşe çıktık)))
 
stranger :
Daniil Stolnikov :
Yabanturpu? Yaban turpu buradaydı - İnsanlık!!! Koca bir kayın ağacından!!! Hiç kimse tarafından rahatsız olmadı, kimse ondan bir şey istemedi ... Ve yine de burada kaldığı süre boyunca verebileceği tüm bilgileri verdi ... ve internette böyle ... Miktar ve verdiği bilgilerin değeri - paha biçilemez!!! Ve sonra ne? Sadece küçük bir çip var, sanki bir şeymiş gibi "sıkılmış" ... hiç de değil ... Kelimeleri bulamıyorum ...
Burada bir düşünce ortaya çıkıyor - Horseradish'in taze ete ihtiyacı vardı - ECN'de bir anlaşma için ikinci taraf - peki, 600.000'ini hesaplamak için)) İki doğrudan karşıt. İki farklı ticaret türü... Burada bulunan kişiler, tam tersine, herkes bu Kase'yi bilirse, buna göre herkesin aynı yöne açılacağına - buna göre, herkesi beslemeyeceksiniz ... Bu nedenle, görünüşe göre, ellerinden geldiğince toplanırlar)) Ara verirler hatta kitabın adını ve okunacak bölümün numarasını önerirler

Ama en ilginç olanı - Horseradish ile iletişim kurmaya çalıştım - kendisi gereğinden fazlasını söyleyemedi - görünüşe göre hepsi koşer değil))
Tüm bilgiler çok uzun zaman önce, linkler ve detaylı açıklamalarla anlatıldı ve gösterildi ama siz bilgiyi algılamıyorsunuz, sebebini bilmiyorum belki tembellik, belki başka bir şey, sağa diyorsunuz, hemen neden sola koştuğunu soruyorsun, yani)
 
stranger :
Şey, o anda orada değildim - itiraf ediyorum
 
stranger :
Verilen tüm bağlantıları konunun ilk mesajına ekleyebilirsiniz. Bu genellikle ilginç bilgileri birleştirmek için forumlarda yapılır.
 
Karputov Vladimir :
Ben de onlara bu linkleri ilk başta birkaç kez verdim ve bu başlıkta insanların hazır bir kaseye ihtiyacı var, okuyup kendileri düşünebilirler, sonra sorulan sorulardan anladım ki kimse bu linkleri takip edip hiçbir şey okumamış ya da neredeyse hiç okumamış. hiçbir şey, onların ihtiyacı yoksa benim neden ihtiyacım var?) Ve bir konu oluştur ve orayı çiğne, onlar benim için mosk'a katlanırken, hiç arzu yok)
 
Karputov Vladimir :
Eh, uzun zaman oldu bile)) bunu kim yapardı? ))
 
Daniil Stolnikov :
Bu yüzden onları saklamıyorum veya saklamıyorum, bağlantılar da.
 
Daniil Stolnikov :
Bunu yapmak için çalışmanız (şubeyi kazmanız) ve bulunan bilgi deposunu belirtmeniz gerekir. Bundan sonra ilk mesajı editleyeceğim.
 
Karputov Vladimir :
Yapılması gereken ciddi bir iş var - bunu kim yapacak? ))
