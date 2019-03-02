FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2059
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada bir düşünce ortaya çıkıyor - Horseradish'in taze ete ihtiyacı vardı - ECN'de bir anlaşma için ikinci taraf - peki, 600.000'ini hesaplamak için)) İki doğrudan karşıt. İki farklı ticaret türü... Burada bulunan kişiler, aksine, herkes bu Kase'yi bilirse, buna göre herkesin aynı yöne açılacağına - buna göre, herkesi beslemeyeceksiniz ... Bu nedenle, görünüşe göre, ellerinden geldiğince toplanırlar)) Ara verirler hatta kitabın adını ve okunacak bölümün numarasını önerirler
Ama en ilginç olanı - Horseradish ile iletişim kurmaya çalıştım - kendisi gereğinden fazlasını söyleyemedi - görünüşe göre hepsi koşer değil))
tekrar yap demirledi ... 1 dolar için gönderildi
hepiniz kusurlusunuz... o neydi? imrenmek? evet - hayal edin - bu eğlenceli eğlence için para alıyorum!!! Evet, forumun eski zamanlayıcısıyım! sen değilsin? maaş almıyor musun zavallı şey!!! İşte size bir mendil, hemşirelerinizi silin:
Kendinize dönün - aracılığınızı otlatmak için kaç tavşan topladınız? Sahte tahminler için size ne kadar verdiler? Ateşle!!! Sana kalan tek şey sebepsiz yere insanları cezbetmek
Lanet olsun, amcanızın PMS'si mi var yoksa sadece uykusuzluk mu var?
Eh, eğer gönderiler için para ödüyorlarsa, o zaman başka bir mesele, handikapta dudu oynamak sana göre değil
İşte ilginç bir atmosfer! etrafına bak, tavuk kümesini kokla!!! kendi elementi, kendi yasaları var... komşunu ısır, dibe sıç)) ve ne - harika!!! Oradaki öğretmenler farklı... Bütün bu sözlü dışkılamada ilginç bir şey bile öğrenebilirsiniz)) Ve - bunun için de para ödüyorlar!? Bu kesinlikle harika
Ve handikap olarak, zaten esiyorum. Çok sıkıcı!!! )) Bunlar süpürgeler
ZY Burayı kesinlikle beğeneceksin ;)
bazı yanlış anlama
Teorik olarak bir DC atmanın mümkün olduğunu yazdım - tırnak işaretleri ile sahip olduklarından daha hızlı bir iletişim kanalı varsa
ama bunun için 600.000 dolar alabileceğine inanmıyorum - DC bunu kesecek
Bu yüzdenGeorge Merts'in fotoğrafı.
Hatırladığım kadarıyla, DC emirlerinin yürütülmesindeki kusurdan yararlandı. Ve muhtemelen, kendisine bir kâr ödendi, ancak dükkan kapandı ve şimdi bu tür kayıtlar sadece tesadüfen belirlenebilir.
Anlamıyorum
yanı sıra Tuma ifadesi