Daniil Stolnikov :
Pekala, bu durumda, evet - Kaselerin kıtlığı göz önüne alındığında, onu sıkıştırabilirsiniz. ))

herhangi bir sistem Kâse'dir (Öğretmen bile), bu konuda akıllı olmanız ve onu mükemmele getirmeniz yeterlidir. Yarı yolda bırakmayın.

 
Anatoli Kazharski :

Sen olduğun sürece hayatı aptal göreceksin. ;)

Açgözlü, böyle paylaşmak istemeyen değil, hiçbir şey yapmadan ve karşılığında hiçbir şey vermeden bir değer almak isteyendir.

Bir şeye sahip olduğunuzda her şeyi anlayacaksınız. ))

Bununla ne demek istiyorsun? tüm Kaseleri alamadığını mı? Herkese yetmiyor mu? Herkesi besleyemez misin? Pantolonsuz kalmaktan korkuyor musun? Yine mengenelere dönüyoruz - aptallık))

Yani, anlayışınıza göre, değişim sadece karşılıklı olarak faydalı olabilir mi? Dar görüşlüsün!

Ve evet - hayat aptal ve acımasız - her zaman besleyebileceğinizden daha fazla aç ağız vardır.
 
Daniil Stolnikov :
Evet kesinlikle! peki ya cuma ve pazartesi? Evet, en az 25:38'de !!! Özü değiştirmez.

anladım dedim...

Daniil Stolnikov :
değişim sadece karşılıklı olarak faydalı olabilir mi?
Burası takasın gerçekleştiği yer. Biri paylaşıyor.
Ekran görüntüleri ve verileri olan biri. Oldukça karşılıklı...
 
Nestradamus :

anladım dedim...

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Number=87458&amp;page=2

Herhangi bir özellik? "Daha eksiksiz" verilerle bir komisyoncunun haftalık çizelgesinde yapılan hesaplamaların, bir komisyoncunun kırpılmış verilerle haftalık çizelgesinde yapılan hesaplamalardan farklı olacağına dair kanıt? Üzerlerinde Hi/Los oluşacak mı yoksa dikkate alınacak mı? Yoksa bir kene grafiği üzerinde hesaplamalar mı yapıyorsunuz? Her durumda, yaklaşırken muhtemelen aynı şeyi alacaksınız. Ve neyi anlamadım?
 
Daniil Stolnikov :

... Dar düşünüyorsun!

Aynada kendine bakarak kendi kendine dedin. )))
 
Vizard_ :
Burası takasın gerçekleştiği yer. Biri paylaşıyor.
Ekran görüntüleri ve verileri olan biri. Oldukça karşılıklı yarar...
bu açıdan doğrudur. ama biz biraz farklıyız
 
Daniil Stolnikov :
Koneretik var mı? "Daha eksiksiz" verilerle bir komisyoncunun haftalık çizelgesinde yapılan hesaplamaların, bir komisyoncunun kırpılmış verilerle haftalık çizelgesinde yapılan hesaplamalardan farklı olacağına dair kanıt? Üzerlerinde Hi/Los oluşacak mı yoksa dikkate alınacak mı? Yoksa bir kene grafiği üzerinde hesaplamalar mı yapıyorsunuz? Her durumda, yaklaşırken muhtemelen aynı şeyi alacaksınız. Ve neyi anlamadım?
Programlamayı bildiğini söylemiştin. Bu yüzden şimdiden bir şeyi test edin. Bir uzman yazın ve sonucu test cihazında görün. Daha ilginç hale getirmek için sonuçları buraya gönderebilirsiniz. ))
Anatoli Kazharski :
Programlamayı bildiğini söylemiştin. Bu yüzden şimdiden bir şeyi test edin. Bir uzman yazın ve sonucu test cihazında görün. Daha ilginç hale getirmek için sonuçları buraya gönderebilirsiniz. ))
anlamıyorsun =))) yazılardan kazanıyor =)))) İtibar yokuş yukarı gidiyor =)))
 
Roman Busarov :
anlamıyorsun =))) yazılardan kazanıyor =)))) İtibar yokuş yukarı gidiyor =)))
Görünüşe göre yeni gelenler için bu özellik iptal edildi. ;)
