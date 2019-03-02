FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1702

Daniil Stolnikov :
Anladığım kadarıyla AB'niz yok))

"örtüşme" kavramını açıklayın - şimdiye kadar girmedim))

piyasaya getir - bizden satın aldığınız likidite kaynaklarından aldık (1-.3)/2 pip -

(doğal olarak, fiyatın kaynağında düşmemesi koşuluyla - sorun yanlış yöne gitmişse) ...

 
Zogman :

piyasaya getir - bizden satın aldığınız likidite kaynaklarından aldık (1-.3)/2 pip -

(doğal olarak, fiyatın kaynağında düşmemiş olması şartıyla - sorun yanlış yöne gitmesidir) ...

her şey açık, teşekkürler!!!

bu yüzden ECN teorik olarak daha iyidir - komisyondan kazandığınız için artık çakışma konusunda başınız ağrımaz. Ve tedarikçi bunu hangi fiyata yapacak - tamburda))
 
Vizard_ :
Cam ne kadar derin? Bana derinliği göster...

1) Hiç kimse bardağın tamamını göndermiyor - (Yani tek bir platform-exchange-esn, bardağın tamamını kimseye göndermiyor (bildiğim kadarıyla) - 1000 uygulama olabilir)

bu teknik olarak mümkün değil - genellikle 10-20 ilk fiyat teklifi gönderilir

Ruble doları için MMVB değişimimizdeki derinlik nedir - kim bilir? bilgisi olan var mı?

sadece 20 görüyoruz, michael yazdı plaza3 50 veriyor

2) farklı kaynakların farklı gözlükleri vardır

3) farklı alıntı türleri vardır

bankalar genellikle sipariş teklifleri DEĞİLDİR,

ve "şerit" Tam olarak nasıl adlandırdıklarını bilmiyorum - bu, 0-1.000.000 arasında fiyat şöyle ve böyle, 1.000.000 - 10.000.000 başka, vb.

sana hangisini göndereyim

 
2. plazaya baktım ... evet, 20 ... 3'ü görmedim .. şu anda buna değmez ... 50 sonra bakmak daha ilginç .... pek bir faydası olmasa da bir bardak ... botları astılar ...

bankalara göre - farklı bankaları karşılaştırdınız mı? yakınsak? yoksa her biri tulit mi?

 
Elbette herkes kendi hakkını vermeli! herkesin bekar verdiğini mi sandın?

artı tabii ki yayılma içinde eksi,

ama pazar mağazacılığının özü budur - örneğin - eğer bir yahudi pozu biriktirdiyseniz, onu birleştirmeniz gerekir - piyasalardan daha iyi alıntılar yaparsınız - ve her şey sizden alınır

 
hayır, tabii ki... doğru koymadım...ama bazıları yaklaşık olabilir vs... yani ima ediyorum, ağırlıklara bakın .. tahmin edici olarak kullanabiliriz.. .o zaman anlatırsın...
 
Vizard_ :
hayır, tabii ki ... doğru koymadım ... ama bazıları yakın olabilir ... yani, ağırlıklara bir göz atıyorum .. tahmin edici olarak kullanabiliriz ... o zaman yapacaksın söylemek ...

ahh....

düşünce...

 
peki, ept ... etrafta bilgi akışı ... ve siz kanallar ... kanallar)))) ölüyorum ...
 
Vizard_ :
peki, ept ... etrafta bilgi akışı ... ve siz kanallar ... kanallar)))) ölüyorum ...

intel hakkında illüzyon

iplik bizimle yatmazsa, kimse nihayet ve kapatamaz, bu yüzden kimse nasıl olduğunu bilmiyor - ve Batılıların raporlarına göre - enayiler de orada oturuyor

bizimle - patron kanalların kanallar anlamına geldiğini söyledi ve veya hayır gitti

 
Kanallar yönlendirilir ve hareket ettirilir, herhangi bir göstergede, piyasa az çok sakin olduğunda çalışırlar, bu yıl trendler kuralı, örneğin bir trend danışmanı şunları gösterir:

Düşünmek için bir şey))

