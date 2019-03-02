FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 850
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne anlamda, bir işlem Broker requote koymadan önce iyi bir ticaret vardı.
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page848
sabit avrupa para birimi:
Teşekkür ederim... Ama prensiplerime göre genel olarak 1.5480 büyüme bekliyorum. Alımı bir marjla ayarladım.. Aslında sizin çiziminiz bunu yalanlamıyor.. Aşağıda haftalık, bir günlük olanın başında yer alıyor.
Teşekkür ederim... Ama prensiplerime göre genel olarak 1.5480 büyüme bekliyorum. Alımı bir marjla ayarladım.. Aslında sizin çiziminiz bunu yalanlamıyor.. Aşağıda haftalık, bir günlük olanın başında yer alıyor.
farklı çiftler arasında arbitraj?
Farklı brokerler arasında arbitraj. PM'de daha iyi
bu nasıl olabilir ben bu ikiliye bile gitmedim yanlışlıkla bir dakika önce gecikme olduğunu gördüm
Bilgisayarınızdaki saati değiştirdiniz mi? Zaman bir ay değiştiğinde bunu yaşadım